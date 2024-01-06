Конкурс снежной скульптуры продолжается в Новосибирске: в понедельник подведут итоги

Конкурс снежной скульптуры стартовал 4 января, в этом году он проводится в парке «Арена». В конкурсе принимают участие мастера не только со всей России, но и с Кубы.

Большинство скульптур уже готово, но многие еще продолжают работать над своими шедеврами. Итоги конкурса будут подведены 8 января, в рамках Фестиваля Снежных баб. С 12 до 18 часов жителей и гостей города ждут гуляния с призами и играми. Конкурс снежной скульптуры в Новосибирске. Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой Фестиваль снежной скульптуры пройдет в Новосибирске 24-й раз, в этом году темой фестиваля стала «Новосибирск — родина снежных баб». При этом 8 января объявят имена победителей сразу двух конкурсов. В 14:30 в парке «Арена» прозвучат имена победителей Сибирского конкурса снежной скульптуры, а в 16:00 — конкурса снежной скульптуры «Снежносибирск». Новосибирск официально стал родиной снежных баб Узнать подробнее В конце прошлого года Новосибирск стал родиной снежных баб официально. Читайте также: Новосибирск ждут температурные качели, снегопад и похолодание до -19С