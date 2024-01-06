Новая «Волга» за 5 млн рублей появится в России уже к середине 2024 года

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Логотип с оленем, известный всему миру, будет красоваться на автомобиле, который своим «прищуром» выдает китайский автомобиль. Также отличие российской модели включает новый дизайн решетки радиатора, который чем-то напоминает элементы дизайна старой «Волги», сообщают «Новые известия».
Больше всего россиян в новом автомобиле удивила цена — машину уже можно приобрести на официальном сайте почти за 5 млн рублей. С такими ценами машина вряд ли станет народной, более вероятно, что это будет автомобиль для чиновников, которым будет рекомендовано пересесть на российский автопром. Со временем автомобиль можно будет купить по более низкой цене на рынке подержанных авто.
В России на вторичном рынке за 9 месяцев прошлого года продали более 5 млн машин, в то время как количество проданных в салонах новых автомобилей составило всего 110 тысяч.
В Новосибирске продают черный Lincoln Бэтмена.