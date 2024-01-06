atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Новая «Волга» внешне напоминает китайский автомобиль.

Новая «Волга» за 5 млн рублей появится в России уже к середине 2024 года

6 января 2024, 08:50
Фото: Новые известия
Новая «Волга» внешне напоминает китайский автомобиль.
Уже выбран партнер для производства новой «Волги», автомобиль будет производиться на базе китайского лимузина HONGQI H5.

Логотип с оленем, известный всему миру, будет красоваться на автомобиле, который своим «прищуром» выдает китайский автомобиль. Также отличие российской модели включает новый дизайн решетки радиатора, который чем-то напоминает элементы дизайна старой «Волги», сообщают «Новые известия».

Больше всего россиян в новом автомобиле удивила цена — машину уже можно приобрести на официальном сайте почти за 5 млн рублей. С такими ценами машина вряд ли станет народной, более вероятно, что это будет автомобиль для чиновников, которым будет рекомендовано пересесть на российский автопром. Со временем автомобиль можно будет купить по более низкой цене на рынке подержанных авто.

В России на вторичном рынке за 9 месяцев прошлого года продали более 5 млн машин, в то время как количество проданных в салонах новых автомобилей составило всего 110 тысяч.

Черный автомобиль Бэтмена Lincoln продают в Новосибирске
Узнать подробнее

В Новосибирске продают черный Lincoln Бэтмена.

Читайте также:
Каждому чиновнику — электрокары. Вице-мэр Скатов сделал необычное предложениеЗакон о локализации: такси — это роскошь или средство передвижения?Subaru Impreza протаранил витрину после ДТП на перекрестке Дмитрия Донского
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобиль#Автомобили#Ольга Храмушкина
Подпишитесь
15 самых ожидаемых кинопремьер 2024 года
Вчера, 07:11
Составлен топ-5 провальных проектов 2023 года в Новосибирске
3 января, 05:51
Шествие новогодних игрушек прошло на площади Ленина в Новосибирске
3 января, 15:05
Новосибирские полицейские предупреждают: мошенники используют эти пять схем
Вчера, 03:23
Корпуса крупнейшего оловозавода сносят в Новосибирске
4 января, 07:43
Новосибирцев ждут температурные качели, снегопад и похолодание до -19°C на Рождество
Вчера, 06:48