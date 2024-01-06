Новая «Волга» за 5 млн рублей появится в России уже к середине 2024 года

Больше всего россиян в новом автомобиле удивила цена — машину уже можно приобрести на официальном сайте почти за 5 млн рублей. С такими ценами машина вряд ли станет народной, более вероятно, что это будет автомобиль для чиновников, которым будет рекомендовано пересесть на российский автопром. Со временем автомобиль можно будет купить по более низкой цене на рынке подержанных авто.