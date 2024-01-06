Объявлен план перехват: в Новосибирске полиция ищет порезавших таксиста

Как сообщили подписчики паблика «Инцидент Новосибирск», трое мужчин напали ночью на 6 января на таксиста с ножами — нападавшие попали на камеры. Водителя такси доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Инцидент произошел у дома на ул. Виталия Потылицына 7/4.