Объявлен план перехват: в Новосибирске полиция ищет порезавших таксиста

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Как сообщили подписчики паблика «Инцидент Новосибирск», трое мужчин напали ночью на 6 января на таксиста с ножами — нападавшие попали на камеры. Водителя такси доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Инцидент произошел у дома на ул. Виталия Потылицына 7/4.
Нападавшие убежали вдоль дома на ул. Татьяны Снежиной, 51, как сообщили очевидцы, в руках у них были предметы, похожие на оружие. Объявлен план-перехват, по району полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия.
В Новосибирске мужчина напал на таксиста с целью завладеть автомобилем.