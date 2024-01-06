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Объявлен план перехват: в Новосибирске полиция ищет порезавших таксиста

Объявлен план перехват: в Новосибирске полиция ищет порезавших таксиста

6 января 2024, 07:50
Фото: Группа Вконтакте «Инцидент Новосибирск»
Троих мужчин, напавших в ночь на 6 января на таксиста на Плющихинском жилмассиве, разыскивает полиция.

Как сообщили подписчики паблика «Инцидент Новосибирск», трое мужчин напали ночью на 6 января на таксиста с ножами — нападавшие попали на камеры. Водителя такси доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Инцидент произошел у дома на ул. Виталия Потылицына 7/4.

Нападавшие убежали вдоль дома на ул. Татьяны Снежиной, 51, как сообщили очевидцы, в руках у них были предметы, похожие на оружие. Объявлен план-перехват, по району полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия.

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В Новосибирске мужчина напал на таксиста с целью завладеть автомобилем.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Розыск#Нападение#Нож#Таксист#Ольга Храмушкина
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