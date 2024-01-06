Поддельные билеты в «Сибирь-Арену» продавали в Новосибирске с фейкового сайта

Жителей и гостей города попросили быть внимательными при оформлении билетов на мероприятия через интернет. Мошенники с поддельными сайтами активизировались. На музыкальный спектакль на льду «Настоящий Щелкунчик» и матч ХК «Сибирь» было продано несколько билетов с фейкового сайта. Мероприятия значились в афише 6 и 8 января.