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Поддельные билеты в «Сибирь-Арену» продавали в Новосибирске с фейкового сайта

6 января 2024, 08:32
Мошенники продавали билеты на спектакль «Настоящий Щелкунчик», а также на матч ХК «Сибирь» в ЛДС «Сибирь-Арена».

Жителей и гостей города попросили быть внимательными при оформлении билетов на мероприятия через интернет. Мошенники с поддельными сайтами активизировались. На музыкальный спектакль на льду «Настоящий Щелкунчик» и матч ХК «Сибирь» было продано несколько билетов с фейкового сайта. Мероприятия значились в афише 6 и 8 января.

Организаторы спектакля рассказали о мошенничестве с билетами изданию Сиб.фм, а также предупредили, что фейковые билеты продавались на сайте novosibirsk-arena.com.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Билеты#Мошенники#Ольга Храмушкина
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