Поддельные билеты в «Сибирь-Арену» продавали в Новосибирске с фейкового сайта

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Жителей и гостей города попросили быть внимательными при оформлении билетов на мероприятия через интернет. Мошенники с поддельными сайтами активизировались. На музыкальный спектакль на льду «Настоящий Щелкунчик» и матч ХК «Сибирь» было продано несколько билетов с фейкового сайта. Мероприятия значились в афише 6 и 8 января.
Организаторы спектакля рассказали о мошенничестве с билетами изданию Сиб.фм, а также предупредили, что фейковые билеты продавались на сайте novosibirsk-arena.com.
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