Сын требует расследовать загадочное убийство матери на кладбище

С отцом Василия Татьяна Мишенина рассталась задолго до своей смерти. Заботу о детях мог бы взять на себя отец, но он скончался через две недели после смерти Татьяны. Дети остались на бабушке, а год назад она умерла. Сейчас у младшего брата и сестры Василия не осталось никого, кроме него, и он хотел бы знать, кто лишил их матери.