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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Фото погибшей женщины.

Сын требует расследовать загадочное убийство матери на кладбище

6 января 2024, 14:43
Фото: КП-Новосибирск.
Фото погибшей женщины.
37-летняя Татьяна Мишенина была найдена погибшей 2 октября 2021 года, с тех пор прошло более 2-х лет, но причастные к убийству женщины так и не найдены.

Девятнадцатилетний сын Татьяны Мишениной Василий обратился в редакцию КП-Новосибирск, чтобы расследование возобновили. Василий рассказал, что после смерти мамы он, его младший брат и сестра остались сиротами. По его словам расследование на данный момент приостановили.

Татьяна растила троих детей одна, она работала на местной птицефабрике. У кладбища 2 октября вечером она оказалась во время прогулки с собакой. Также женщина сказала детям, что во время прогулки встретится с мужчиной, с которым познакомилась недавно.

Тревогу забила 13-летняя дочь женщины, когда утром ее мать так и не вернулась. Вместе с сестрой Татьяны дочь отправилась на поиски мамы и на дороге возле кладбища они нашли погибшую и рядом мертвую собаку. Судя по характеру травм, женщину ударили по голове чем-то тяжелым вроде топора. Женщину разрешили хоронить только в закрытом гробу, близким не дали даже взглянуть на нее.

С отцом Василия Татьяна Мишенина рассталась задолго до своей смерти. Заботу о детях мог бы взять на себя отец, но он скончался через две недели после смерти Татьяны. Дети остались на бабушке, а год назад она умерла. Сейчас у младшего брата и сестры Василия не осталось никого, кроме него, и он хотел бы знать, кто лишил их матери.

Парень предполагает, что его маму могли убить из ревности. Перед тем роковым вечером женщина была в кафе, где ее пригласил танцевать мужчина из этого же села, после чего они в шутку сделали фото. Как рассказал Василий, у мужчины очень ревнивая жена.

По мнению парня, мама могла погибнуть из-за ревности. Василий рассказал, что не знает, допрашивали ли женщину по этому делу, из-за отсутствия подозреваемых следствие приостановили. Василий Мишенин готовит жалобу главе СК, чтобы добиться продолжения расследования.

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