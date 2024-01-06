Сын требует расследовать загадочное убийство матери на кладбище

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
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Updated Сегодня, 14:46
Девятнадцатилетний сын Татьяны Мишениной Василий обратился в редакцию КП-Новосибирск, чтобы расследование возобновили. Василий рассказал, что после смерти мамы он, его младший брат и сестра остались сиротами. По его словам расследование на данный момент приостановили.
Татьяна растила троих детей одна, она работала на местной птицефабрике. У кладбища 2 октября вечером она оказалась во время прогулки с собакой. Также женщина сказала детям, что во время прогулки встретится с мужчиной, с которым познакомилась недавно.
Тревогу забила 13-летняя дочь женщины, когда утром ее мать так и не вернулась. Вместе с сестрой Татьяны дочь отправилась на поиски мамы и на дороге возле кладбища они нашли погибшую и рядом мертвую собаку. Судя по характеру травм, женщину ударили по голове чем-то тяжелым вроде топора. Женщину разрешили хоронить только в закрытом гробу, близким не дали даже взглянуть на нее.
С отцом Василия Татьяна Мишенина рассталась задолго до своей смерти. Заботу о детях мог бы взять на себя отец, но он скончался через две недели после смерти Татьяны. Дети остались на бабушке, а год назад она умерла. Сейчас у младшего брата и сестры Василия не осталось никого, кроме него, и он хотел бы знать, кто лишил их матери.
Парень предполагает, что его маму могли убить из ревности. Перед тем роковым вечером женщина была в кафе, где ее пригласил танцевать мужчина из этого же села, после чего они в шутку сделали фото. Как рассказал Василий, у мужчины очень ревнивая жена.
По мнению парня, мама могла погибнуть из-за ревности. Василий рассказал, что не знает, допрашивали ли женщину по этому делу, из-за отсутствия подозреваемых следствие приостановили. Василий Мишенин готовит жалобу главе СК, чтобы добиться продолжения расследования.
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