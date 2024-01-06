У кого из жителей Новосибирска вырастут зарплаты в 2024 году

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
С Нового года предусмотрен рост заработных плат для учителей и других работников сферы образования, врачей и медработников, сотрудников правоохранительных органов. Осенью 1 октября 2024 года состоится второе повышение зарплат за год — на 4,5% увеличатся зарплаты остальных сотрудников бюджетной сферы.
Минимальный размер оплаты труда — 19 242 руб, именно до этой суммы должны быть доведены заработные платы сотрудников.
Для ряда бюджетников зарплату повышать не планируют, среди них судьи, чиновники, депутаты Госдумы и сотрудники отдельных федеральных органов власти.
Размер средней заработной платы в Новосибирской области приблизился к 60 тысячам рублей и составил 59 668 руб.