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Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Для ряда профессий в 2024 году предусмотрено повышение оплаты труда.

У кого из жителей Новосибирска вырастут зарплаты в 2024 году

6 января 2024, 04:19
Фото: 1MI
Для ряда профессий в 2024 году предусмотрено повышение оплаты труда.

Стало известно, кому в Новосибирской области в 2024 году повысят зарплату

Зарплаты бюджетников проиндексируют уже в январе — прирост составит от 4,5 до 9,8%. 224 млн рублей выделено Новосибирской области на повышение зарплат медицинским работникам и врачам.

С Нового года предусмотрен рост заработных плат для учителей и других работников сферы образования, врачей и медработников, сотрудников правоохранительных органов. Осенью 1 октября 2024 года состоится второе повышение зарплат за год — на 4,5% увеличатся зарплаты остальных сотрудников бюджетной сферы.

Минимальный размер оплаты труда — 19 242 руб, именно до этой суммы должны быть доведены заработные платы сотрудников.

Для ряда бюджетников зарплату повышать не планируют, среди них судьи, чиновники, депутаты Госдумы и сотрудники отдельных федеральных органов власти.

Средняя зарплата достигла 59 668 рублей в Новосибирской области
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Размер средней заработной платы в Новосибирской области приблизился к 60 тысячам рублей и составил 59 668 руб.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Зарплаты#Врачи#Бюджетники#Ольга Храмушкина
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