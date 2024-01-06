У кого из жителей Новосибирска вырастут зарплаты в 2024 году

С Нового года предусмотрен рост заработных плат для учителей и других работников сферы образования, врачей и медработников, сотрудников правоохранительных органов. Осенью 1 октября 2024 года состоится второе повышение зарплат за год — на 4,5% увеличатся зарплаты остальных сотрудников бюджетной сферы.