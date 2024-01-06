Женщину в длинной футболке и тапочках третий день ищут в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Ольга Пушкарева (Золотухина) ушла в ночь на 3 января в районе улиц Кирова, Автогенная, Выборная, Лобова, Воскова, Алтайская, Дунайская в Октябрьском районе Новосибирска. Особые приметы — плотное телосложение, рост 160 см, волосы черные, глаза карие.
Пропавшая одета не по погоде — в удлиненную зеленую футболку, черные домашние тапочки. Нуждается в медицинской помощи. Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирской области обратился к автомобилистам, проезжавшим в Октябрьском районе с 1 часа ночи до 4 часов утра, на видеорегистраторы которых могла попасть пропавшая женщина.
5 января был организован поиск пропавшей в городе. Женщина до сих пор не найдена.