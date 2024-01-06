Женщину в длинной футболке и тапочках третий день ищут в Новосибирске

Пропавшая одета не по погоде — в удлиненную зеленую футболку, черные домашние тапочки. Нуждается в медицинской помощи. Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирской области обратился к автомобилистам, проезжавшим в Октябрьском районе с 1 часа ночи до 4 часов утра, на видеорегистраторы которых могла попасть пропавшая женщина.