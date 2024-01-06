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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:20

Пропавшая Ольга Пушкарева (Золотухина)

Женщину в длинной футболке и тапочках третий день ищут в Новосибирске

6 января 2024, 06:18
Фото: Группа «Поисковый отряд Лиза алерт Новосибирской области» Вконтакте
Пропавшая Ольга Пушкарева (Золотухина)
В ночь на 3 января 43-летняя женщина в футболке и домашних тапочках ушла в неизвестном направлении в Октябрьском районе города Новосибирска.

Ольга Пушкарева (Золотухина) ушла в ночь на 3 января в районе улиц Кирова, Автогенная, Выборная, Лобова, Воскова, Алтайская, Дунайская в Октябрьском районе Новосибирска. Особые приметы — плотное телосложение, рост 160 см, волосы черные, глаза карие.

Пропавшая одета не по погоде — в удлиненную зеленую футболку, черные домашние тапочки. Нуждается в медицинской помощи. Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирской области обратился к автомобилистам, проезжавшим в Октябрьском районе с 1 часа ночи до 4 часов утра, на видеорегистраторы которых могла попасть пропавшая женщина.

5 января был организован поиск пропавшей в городе. Женщина до сих пор не найдена.

Женщина в зеленой футболке и тапках пропала в Новосибирске
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