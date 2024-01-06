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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Жители дома в Дзержинском районе жалуются на воду в подвале и пар

6 января 2024, 03:43
В доме на ул. Промышленная, 5в три месяца стоит вода в подвале, сообщают жители. Управляющая компания «Дзержинец» не может решить проблему.

Как сообщают читатели группы АСТ-54 Вконтакте, вода в подвале двухэтажного жилого дома на Промышленной, 5в не уходит уже 3 месяца. Все это время в подъезде пар, высокая влажность, отвратительный запах, в морозы дверь не закрывается, высокая влажность проникает и в квартиры.

С аналогичной проблемой в конце 2023 года столкнулись и жители многоэтажных домов на улицах Кропоткина и Рельсовая. Жителям улицы Промышленная в комментариях посоветовали обращаться в рубрику «Решаем вместе» на Госуслугах, ГЖИ, Прокуратуру и суд.

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