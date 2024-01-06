Жители дома в Дзержинском районе жалуются на воду в подвале и пар

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Как сообщают читатели группы АСТ-54 Вконтакте, вода в подвале двухэтажного жилого дома на Промышленной, 5в не уходит уже 3 месяца. Все это время в подъезде пар, высокая влажность, отвратительный запах, в морозы дверь не закрывается, высокая влажность проникает и в квартиры.
С аналогичной проблемой в конце 2023 года столкнулись и жители многоэтажных домов на улицах Кропоткина и Рельсовая. Жителям улицы Промышленная в комментариях посоветовали обращаться в рубрику «Решаем вместе» на Госуслугах, ГЖИ, Прокуратуру и суд.
Жалобы на затопленные подвалы — не редкость в Новосибирске.