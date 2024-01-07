Новосибирцам показали «Настоящего Щелкунчика»

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В спектакле представили истории по мотивам произведений немецкого писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Как сообщает BFM-Новосибирск, зрителям продемонстрировали прекрасную хореографию и воздушную акробатику.
Спектакль «Настоящий Щелкунчик» стал одним из первых, показанных в ЛДС «Сибирь-Арена». Площадка позволяет проводить масштабные ледовые шоу.
Напомним, что в Новосибирске детям участников СВО показали новогодний спектакль.