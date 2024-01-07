atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Новосибирцам показали спектакль на льду

Новосибирцам показали «Настоящего Щелкунчика»

7 января 2024, 06:21
Фото: BFM-Новосибирск
Новосибирцам показали спектакль на льду

В Новосибирске в ЛДС «Арена» поставили спектакль «Настоящий Щелкунчик»

На льду ЛДС «Сибирь-Арена» 6 января поставили спектакль «Настоящий Щелкунчик». Новосибирцы увидели качественное ледовое шоу.

В спектакле представили истории по мотивам произведений немецкого писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Как сообщает BFM-Новосибирск, зрителям продемонстрировали прекрасную хореографию и воздушную акробатику.

Спектакль «Настоящий Щелкунчик» стал одним из первых, показанных в ЛДС «Сибирь-Арена». Площадка позволяет проводить масштабные ледовые шоу.

Напомним, что в Новосибирске детям участников СВО показали новогодний спектакль.

Дети участников СВО увидели «Золушку» в зале им. Каца в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Поддельные билеты в "Сибирь-Арену" продавали в Новосибирске с фейкового сайта
#Культура#Общество#Новосибирск#ЛДС#Спектакль#Александр Ляхов#Искусство
Подпишитесь
Митрополит Никодим поздравил православных новосибирцев с Рождеством
Сегодня, 03:37
Тест. Пройди тест и узнай, как хорошо ты знаешь животных Новосибирского зоопарка
Вчера, 03:59
Под Новосибирском прошел митинг против строительства комплекса мусоропереработки
5 января, 09:02
Новая «Волга» за 5 млн рублей появится в России уже к середине 2024 года
Вчера, 08:50
У кого из жителей Новосибирска вырастут зарплаты в 2024 году
Вчера, 04:19
Конкурс снежной скульптуры продолжается в Новосибирске: в понедельник подведут итоги
Вчера, 11:53