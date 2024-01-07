В Новосибирской области за год расселили рекордное число «авариек»

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Согласно данным правительства Новосибирской области, в 2023 году новое жилье получили свыше трех тысяч человек.
«Новое жилье получил 3081 человек, расселено более 600 квартир в многоквартирных домах», — сообщили в региональном правительстве.
Расселение граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, удалось завершить на год и восемь месяцев раньше запланированных сроков (1 января 2025 года). С 2019 года новые квартиры получили свыше девяти тысяч новосибирцев.
Напомним, что жители дома в Дзержинском районе пожаловались на воду в подвале.