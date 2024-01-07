atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Новое жилье получили свыше 3 тысяч новосибирцев

В Новосибирской области за год расселили рекордное число «авариек»

7 января 2024, 09:21
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Новое жилье получили свыше 3 тысяч новосибирцев

В 2023 году в Новосибирской области расселили свыше 3 тысяч человек

В Новосибирской области подвели итоги расселения аварийного жилого фонда в 2023 году. В минувший год властям удалось добиться рекордных показателей.

Согласно данным правительства Новосибирской области, в 2023 году новое жилье получили свыше трех тысяч человек.

«Новое жилье получил 3081 человек, расселено более 600 квартир в многоквартирных домах», — сообщили в региональном правительстве.

Расселение граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, удалось завершить на год и восемь месяцев раньше запланированных сроков (1 января 2025 года). С 2019 года новые квартиры получили свыше девяти тысяч новосибирцев.

Напомним, что жители дома в Дзержинском районе пожаловались на воду в подвале.

Жители дома в Дзержинском районе жалуются на воду в подвале и пар
Узнать подробнее
Читайте также:
Названы районы Новосибирска с самыми дорогими новостройками
#Экономика#Общество#Новосибирск#Ветхое жилье#Расселение#Правительство НСО#Аварийное жилье#Александр Ляхов
Подпишитесь
Митрополит Никодим поздравил православных новосибирцев с Рождеством
Сегодня, 03:37
Тест. Пройди тест и узнай, как хорошо ты знаешь животных Новосибирского зоопарка
Вчера, 03:59
Под Новосибирском прошел митинг против строительства комплекса мусоропереработки
5 января, 09:02
Новая «Волга» за 5 млн рублей появится в России уже к середине 2024 года
Вчера, 08:50
У кого из жителей Новосибирска вырастут зарплаты в 2024 году
Вчера, 04:19
Конкурс снежной скульптуры продолжается в Новосибирске: в понедельник подведут итоги
Вчера, 11:53