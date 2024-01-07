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Сибирячке передали необычный чек

«Я в рабстве»: в новосибирском баре передали чек с просьбой о помощи

7 января 2024, 07:50
Фото: АСТ-54 Black
Сибирячке передали необычный чек

В новосибирском баре девушка получила чек о нахождении в рабстве

Жительница Новосибирска получила в баре необычный чек. На нем якобы имелась просьба о помощи.

Инцидент произошел в баре на улице Мичурина. Неизвестный написал на бумажке «Помогите, я в рабстве» в месте данных о кассире.

Происшествие стало известным благодаря Telegram-каналу «АСТ-54 Black». При этом многие новосибирцы считают случившееся необычным новогодним розыгрышем.

«По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске неизвестные напали на таксиста.

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#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Соцсети#Александр Ляхов
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