«Я в рабстве»: в новосибирском баре передали чек с просьбой о помощи

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Инцидент произошел в баре на улице Мичурина. Неизвестный написал на бумажке «Помогите, я в рабстве» в месте данных о кассире.
Происшествие стало известным благодаря Telegram-каналу «АСТ-54 Black». При этом многие новосибирцы считают случившееся необычным новогодним розыгрышем.
«По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, что в Новосибирске неизвестные напали на таксиста.