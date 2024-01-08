Бердчанам повысят проезд в общественном транспорте с 9 января

Как сообщает Бердск-Онлайн, в первый рабочий день 2024 года стоимость проезда в автобусе вырастет с 30 до 35 рублей, в маршрутках — с 32 до 38 рублей. Проезд повысят в четырнадцати автобусах и семидесяти маршрутках. При этом владельцы частного транспорта устанавливают размер тарифа самостоятельно.