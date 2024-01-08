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Владельцы маршруток повысят тарифы самостоятельно

Бердчанам повысят проезд в общественном транспорте с 9 января

8 января 2024, 03:50
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Владельцы маршруток повысят тарифы самостоятельно

В Бердске взвинтят проезд в общественном транспорте до 38 рублей

С 9 января в Бердске вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Горожанам придется платить на пять рублей больше.

Как сообщает Бердск-Онлайн, в первый рабочий день 2024 года стоимость проезда в автобусе вырастет с 30 до 35 рублей, в маршрутках — с 32 до 38 рублей. Проезд повысят в четырнадцати автобусах и семидесяти маршрутках. При этом владельцы частного транспорта устанавливают размер тарифа самостоятельно.

Стоит отметить, что решение о повышении тарифов было принято еще в 2023 году, однако в администрации города Бердска решили не портить настроение людям в новогодние праздники.

Напомним, что в Новосибирске изменится схема работы маршруток в Академгородке.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия#Автобус#Бердск#Тарифы#Маршрутка#Проезд#Александр Ляхов
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