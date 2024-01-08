Благодаря станции «Спортивная» пассажиров в Новосибирском метро станет больше

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:52
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города Новосибирска, станцией «Спортивная» в течение года смогут воспользоваться 4,9 миллиона человек.
«Рост пассажиропотока после ввода в эсплуатацию станции метро „Спортивная“, согласно проектным данным, может составить до 6%», — рассказали в мэрии.
Также станция метро «Спортивная» позволит повысить транспортную доступность многофункционального ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» и прилегающего парка.
Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о предполагаемом запуске станции метро «Спортивная» в первом квартале 2024 года.