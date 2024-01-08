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Станцию метро «Спортивная» хотят запустить в первой половине 2024 года

Благодаря станции «Спортивная» пассажиров в Новосибирском метро станет больше

8 января 2024, 06:48
Фото: atas.info
Станцию метро «Спортивная» хотят запустить в первой половине 2024 года

Ввод станции метро «Спортивная» в Новосибирске увеличит пассажиропоток

Планируемый запуск в 2024 году станции метро «Спортивная» позволит увеличить пассажиропоток. Общее количество перевозимых граждан может составить почти 87 миллионов человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города Новосибирска, станцией «Спортивная» в течение года смогут воспользоваться 4,9 миллиона человек.

«Рост пассажиропотока после ввода в эсплуатацию станции метроСпортивная“, согласно проектным данным, может составить до 6%», — рассказали в мэрии.

Также станция метро «Спортивная» позволит повысить транспортную доступность многофункционального ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» и прилегающего парка.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о предполагаемом запуске станции метро «Спортивная» в первом квартале 2024 года.

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#Экономика#Общество#Транспорт#Новосибирск#Андрей Травников#Мэрия Новосибирска#Станция "Спортивная"#Новосибирское метро#Александр Ляхов#Метрополитен
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