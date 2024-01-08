Благодаря станции «Спортивная» пассажиров в Новосибирском метро станет больше

Ввод станции метро «Спортивная» в Новосибирске увеличит пассажиропоток

Планируемый запуск в 2024 году станции метро «Спортивная» позволит увеличить пассажиропоток. Общее количество перевозимых граждан может составить почти 87 миллионов человек.