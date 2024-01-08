«Горите в аду»: известный дизайнер раскритиковал новый терминал аэропорта Толмачево

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Как написал Даниил Снитко в личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», в аэропорту якобы отсутствуют эскалаторы и траволаторы.
» Если вы с больной ногой, как и я, и еле ходите, то вам хана. Вас просто доконает», — заметил дизайнер.
Из-за отсутствия доступной среды для инвалидов Даниил Снитко пожелал руководству аэропорта Толмачево посмертных мук. «Желаю проектировщикам и руководству Толмачево в новом году — ГОРИТЕ В АДУ, ГОРИТЕ В АДУ!», — проявил эмоции дизайнер.
Напомним, что недавно в аэропорту Толмачево заблокировало двери.