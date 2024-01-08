atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

По мнению дизайнера, в аэропорту нет доступной среды для инвалидов

«Горите в аду»: известный дизайнер раскритиковал новый терминал аэропорта Толмачево

8 января 2024, 07:50
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
По мнению дизайнера, в аэропорту нет доступной среды для инвалидов

Дизайнер Снитко подверг критике терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске

Дизайнер из Алтайского края Даниил Снитко раскритиковал новый терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске. По его мнению, в нем отсутствуют условия для инвалидов и больных пассажиров.

Как написал Даниил Снитко в личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», в аэропорту якобы отсутствуют эскалаторы и траволаторы.

» Если вы с больной ногой, как и я, и еле ходите, то вам хана. Вас просто доконает», — заметил дизайнер.

Из-за отсутствия доступной среды для инвалидов Даниил Снитко пожелал руководству аэропорта Толмачево посмертных мук. «Желаю проектировщикам и руководству Толмачево в новом году — ГОРИТЕ В АДУ, ГОРИТЕ В АДУ!», — проявил эмоции дизайнер.

Напомним, что недавно в аэропорту Толмачево заблокировало двери.

Сотни пассажиров оказались заблокированы в новосибирском аэропорту Толмачево
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти полтонны насвая изъяли таможенники в аэропорту Толмачево в Новосибирске
#Общество#Новосибирск#Соцсети#Аэропорт Толмачево#Дизайнер#Алтайский край#Александр Ляхов#Инвалиды
Подпишитесь
В Новосибирске увековечили снежную бабу из стали
Вчера, 05:11
Тест. Пройди тест и узнай, как хорошо ты знаешь животных Новосибирского зоопарка
6 января, 03:59
Митрополит Никодим поздравил православных новосибирцев с Рождеством
Вчера, 03:37
Новосибирцам показали «Настоящего Щелкунчика»
Вчера, 06:21
Под Новосибирском прошел рождественский заезд на собачьих упряжках
Вчера, 10:43
Под Новосибирском прошел митинг против строительства комплекса мусоропереработки
5 января, 09:02