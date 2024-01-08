«Горите в аду»: известный дизайнер раскритиковал новый терминал аэропорта Толмачево

Дизайнер Снитко подверг критике терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске

Дизайнер из Алтайского края Даниил Снитко раскритиковал новый терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске. По его мнению, в нем отсутствуют условия для инвалидов и больных пассажиров.