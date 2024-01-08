Лучшей снежной скульптурой в Новосибирске стала якутская «Царица холода»

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В ходе шестидневного фестиваля определилась тройка победителей.
«Третье место заняла команда из Луганска. Второе — команда из Республики Тыва. Первое место у мастеров из Республики Саха (Якутия) за композицию „Царица холода“, — сообщила в личном аккаунте в социальной сети „ВКонтакте“ вице-мэр Анна Терешкова.
Конкурс снежных скульптур проходил с 4 по 9 января. В нем приняли участие мастера из России и Кубы.
Напомним, что в Новосибирске увековечили снежную бабу.