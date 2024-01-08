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Published Сегодня, 10:19

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Победителями фестиваля стали якуты

Лучшей снежной скульптурой в Новосибирске стала якутская «Царица холода»

8 января 2024, 10:19
Фото: ВК / Официальный аккаунт Анны Терешковой
Победителями фестиваля стали якуты

В Новосибирске подвели итоги фестиваля снежных скульптур

В Новосибирске подвели итоги фестиваля снежных скульптур на приз мэра города. Мероприятие проходило в парке «Арена».

В ходе шестидневного фестиваля определилась тройка победителей.

«Третье место заняла команда из Луганска. Второе — команда из Республики Тыва. Первое место у мастеров из Республики Саха (Якутия) за композициюЦарица холода“, — сообщила в личном аккаунте в социальной сети „ВКонтакте“ вице-мэр Анна Терешкова.

Конкурс снежных скульптур проходил с 4 по 9 января. В нем приняли участие мастера из России и Кубы.

Напомним, что в Новосибирске увековечили снежную бабу.

В Новосибирске увековечили снежную бабу из стали
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#Культура#Общество#Новосибирск#Фестиваль#Конкурс#Анна Терешкова#Мэрия Новосибирска#Снежные фигуры#Александр Ляхов#Новый год в Новосибирске 2024
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