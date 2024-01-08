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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Обстоятельства трагедии устанавливаются

Под Новосибирском столкнулись две «Тойоты»: выжил только ребенок

8 января 2024, 05:23
Фото: ГИБДД по Новосибирской области
Обстоятельства трагедии устанавливаются

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с двумя «Тойотами»

Вечером 7 января под Новосибирском произошло смертельное ДТП. Четыре человека погибли на месте.

Инцидент произошел в Коченевском районе. По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser Pro выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota Corolla Spacio.

«Водитель двигался по автодороге Р-254Иртыш " со стороны Омска в направлении Новосибирска. На 1364-м километре он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем», — рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

Сообщается, что во время аварии выжил ребенок. Однако он находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Это не единственная подобная трагедия в Новосибирской области. Аналогичное ДТП произошло 31 декабря.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ДТП#Авария#Гибдд#Гибель#Александр Ляхов
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