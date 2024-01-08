Под Новосибирском столкнулись две «Тойоты»: выжил только ребенок

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 05:32
Инцидент произошел в Коченевском районе. По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser Pro выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota Corolla Spacio.
«Водитель двигался по автодороге Р-254 „Иртыш " со стороны Омска в направлении Новосибирска. На 1364-м километре он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем», — рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
Сообщается, что во время аварии выжил ребенок. Однако он находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Это не единственная подобная трагедия в Новосибирской области. Аналогичное ДТП произошло 31 декабря.