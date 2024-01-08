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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Возвращаться в рабочий ритм всегда тяжело

Вернуться в рабочий ритм: советы врача для восстановления после новогодних праздников

8 января 2024, 06:39
Фото: Midjourney
Возвращаться в рабочий ритм всегда тяжело

Как вернуться в рабочий ритм, рассказала новосибирский врач

Новогодние праздники оставляют свой след не только в воспоминаниях, но и на фигуре. Шампанское, угощения и праздничные угощения могут сделать свое дело. Как вернуться в форму и поддерживать здоровье после праздников рассказала врач-нарколога из Новосибирска Ольга Коновалова.

Восстановление физической формы

1. Восстановление водного баланса

Первым шагом после праздников является восстановление водного баланса. Начните свой день с обильного питья воды. Это поможет не только снимать чувство жажды, но и активизирует естественные процессы очищения организма.

Следует пить больше водыСледует пить больше воды
Следует пить больше воды
Фото: Александра Логинова / 1MI
«Вода играет ключевую роль для нас. Во-первых, она участвует в терморегуляции, помогая поддерживать постоянную температуру тела. Во-вторых, вода является универсальным растворителем, необходимым для эффективного транспорта питательных веществ и удаления отходов из клеток», — поясняет доктор.

2. Физическая Активность

Легкая физическая активность — отличный способ вернуться в ритм после каникул. Даже короткая зарядка утром или вечером может положительно повлиять на ваше физическое состояние. Если новогодние гулянья были очень бурными, короткая прогулка на свежем воздухе вас оживит.

«К тому же, в Новосибирске большое разнообразие мероприятий не только в новогодние праздники, но и после них. Выходите на улицу, там много интересного», — призывает медик.

3. Правильное Питание

Восстановление формы также связано с правильным питанием. Сбалансированное и разнообразное питание — залог здоровья и поддержания оптимального веса. Обратите внимание на свежие овощи, фрукты, белковую пищу. Ограничьте потребление быстрых углеводов и жирных продуктов.

Особенно следите за тем, что едитеОсобенно следите за тем, что едите
Особенно следите за тем, что едите
Фото: 1MI

Поддерживаем правильный образ жизни: индивидуальные цели

1. Постановка реалистичных целей

Определите свои здоровые цели и постепенно двигайтесь к ним. Постановка реалистичных целей и их постепенное достижение сделают процесс возвращения в форму более эффективным и устойчивым

«Цели следует установить не только для того, чтобы войти в рабочий ритм. На носу — лето, всем нам сейчас необходимо прийти в здоровую форму», — рекомендует Коновалова.

2. Отказ от вредных привычек

Если у вас есть вредные привычки, новый год — отличное время для их смены. Пересмотрите свои привычки, избавьтесь от вредных зависимостей. Это может быть ключом к долгосрочному сохранению здоровья и формы.

«Прежде всего советую отказаться от курения и жирной пищи — они больше всего бьют по нашему организму, снижая физическую активность», — подчеркивает врач.

3. Консультации Специалиста

Получить квалифицированную консультацию и разработать индивидуальный план поддержания здоровья поможет врач.

«Индивидуальный подход к плану восстановления — залог успешного достижения ваших целей. Не стесняйтесь обратиться к специалисту за помощью», — заключает Ольга Коновалова.

Возвращение в форму после новогодних праздников — это не только физическое восстановление, но и забота о своем общем благополучии. Следуйте советам врача, и ваши старания по сохранению формы и поддержанию общего самочувствия обернутся успехом.

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