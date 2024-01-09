Агрессивная девушка устроила дебош в новосибирском баре, бросаясь стульями

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Инцидент произошел 9 января в 02:15 ночи. В бар на Вокзальной магистрали вызвали бойцов ГБР. Как сообщалась, в ночном заведении девушка вела себя слишком агрессивно.
Поссорившись с барменом, она бросила на пол ёлку, от чего игрушки разбились, а затем стала кидаться в посетителей стульями. Гвардейцы передали девушку сотрудникам Росгвардии.
В связи с неадекватным поведением задержанной, ее передали медикам. В итоге молодую даму госпитализировали.