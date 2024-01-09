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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Девушка неадекватно себя вела

Агрессивная девушка устроила дебош в новосибирском баре, бросаясь стульями

9 января 2024, 06:12
Фото: Midjourney
Девушка неадекватно себя вела
В Новосибирске в одном из ночных баров посетительница устроила скандал. Она бросалась стульями, подробности сообщили в Агентстве безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел 9 января в 02:15 ночи. В бар на Вокзальной магистрали вызвали бойцов ГБР. Как сообщалась, в ночном заведении девушка вела себя слишком агрессивно.

Поссорившись с барменом, она бросила на пол ёлку, от чего игрушки разбились, а затем стала кидаться в посетителей стульями. Гвардейцы передали девушку сотрудникам Росгвардии.

В связи с неадекватным поведением задержанной, ее передали медикам. В итоге молодую даму госпитализировали.

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