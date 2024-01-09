Анатолий Локоть останется мэром Новосибирска до 24 января 2024

Кандидатам на пост мэра предстоит тест на 30 вопросов в сфере законодательства, из них, как минимум, на 16 надо ответить правильно. Потом — устное собеседование по программе развития города, по итогам которого члены комиссии ставят кандидатам оценки по пятибалльной шкале. Комиссия должна отобрать не менее двух кандидатов.