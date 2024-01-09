Анатолий Локоть останется мэром Новосибирска до 24 января 2024

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Отставка мэра Анатолия Локтя стала главным предновогодним событием в Новосибирске. Градоначальник объявил, что уходит 29 декабря. Однако, юридически Локоть все еще занимает пост главы города, он находится в отпуске вплоть до 24 января 2024.
По Уставу Новосибирска, конкурс по отбору нового мэра не может начаться раньше. «В случае досрочного прекращения полномочий мэра решение об объявлении конкурса принимается Советом в течение 30 дней со дня досрочного прекращения полномочий мэра». Так гласит пункт 2.2 «Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска» утвержденного Советом депутатов города Новосибирска.
«Объявить конкурс по отбору кандидатов на должность мэра должен Совет депутатов города Новосибирска. Плановая сессия Совета запланирована на 14 февраля.
Но ради такого случая депутатов могут собрать и раньше, например на последней неделе января. Но пока не ясно будет ли необходимость форсировать процедуру», — пояснил Атас.инфо зампредседателя горсовета Новосибирска Антон Тыртышный.
Срок подачи документов от кандидатов на участие в конкурсе составляет 10 рабочих дней с момента объявления конкурса. Комиссия будет состоять из 8 человек, четверо из них назначаются Советом депутатов города Новосибирска, еще четверо — губернатором Новосибирской области. Председатель комиссии избирается из числа ее членов, назначенных губернатором.
«Вероятно, на той же сессии, когда будет объявлен конкурс, Совет депутатов назначит и четырех членов конкурсной комиссии», — предполагает депутат Тыртышный.
Кандидатам на пост мэра предстоит тест на 30 вопросов в сфере законодательства, из них, как минимум, на 16 надо ответить правильно. Потом — устное собеседование по программе развития города, по итогам которого члены комиссии ставят кандидатам оценки по пятибалльной шкале. Комиссия должна отобрать не менее двух кандидатов.
Кто из них станет мэром решит Совет депутатов на сессии тайным голосованием.