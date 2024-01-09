Два человека попали с ожогами в реанимацию после пожара в общежитии Новосибирска

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Все случилось в ночь с 8 на 9 января в Первомайском районе города. На улице Ученическая, 4 произошел пожар в общежитии. В результате этого инцидента два человека получили ожоги и были доставлены в реанимацию.
Согласно информации от МЧС по Новосибирской области, пожар возник на первом этаже здания из-за загорания домашних вещей в одной из комнат. Двое мужчин были эвакуированы из квартиры до приезда спасателей.
Остальные 20 жильцов смогли самостоятельно покинуть здание с первого этажа. Пожар удалось ликвидировать за 25 минут после прибытия пожарных бригад.