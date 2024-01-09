atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Ветер будет в регионе

Экстренное предупреждение на 10 и 11 января объявили в Новосибирской области

9 января 2024, 09:48
Фото: atas.info
Ветер будет в регионе
В Новосибирске было объявлено экстренное предупреждение на 10 и 11 января из-за неблагоприятных погодных условий.

По информации УГМС, в регионе ожидается мокрый снег и снегопад во второй половине дня в среду. Ветер может достигать скорости до 18-23 метров в секунду, а порывы до 30 метров в секунду. На дорогах возможно образование гололедицы.

Спасатели предупреждают о возможных рисках: обрыв проводов и линий связи, падение деревьев и неустойчивых конструкций, нарушения в работе различных видов транспорта, дорожных и коммунальных служб.

Жителям рекомендуется закрывать окна, соблюдать правила пожарной безопасности и быть более внимательными на улицах.

Ветер сдувал людей на трассе между Омском и Новосибирском — дорогу закрыли
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирский депутат разбился в жутком ДТП на трассе«Напрягает»: рекордное количество смертельных ДТП произошло на новосибирских трассахПроезд по двум трассам закрыли в Новосибирской области из-за ураганного ветра
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Эмилия Губарева#Мокрый снег#Ветер#Снегопад#Гололедица
Подпишитесь
Снежные бабы против снежных скульптур в Новосибирске: фото самых красивых и уродливых
Сегодня, 07:46
Вандалы за день разрушили снежные скульптуры после фестиваля в Новосибирске
Сегодня, 07:56
«Напрягает»: рекордное количество смертельных ДТП произошло на новосибирских трассах
Сегодня, 04:17
Названа новая дата ранее отмененного концерта певца SHAMAN в Новосибирске
Сегодня, 05:49
Прожиточный минимум в Новосибирской области на 2024 год — новые цифры
Сегодня, 02:20
Анатолий Локоть останется мэром Новосибирска до 24 января 2024
Сегодня, 11:05