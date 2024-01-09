Экстренное предупреждение на 10 и 11 января объявили в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
По информации УГМС, в регионе ожидается мокрый снег и снегопад во второй половине дня в среду. Ветер может достигать скорости до 18-23 метров в секунду, а порывы до 30 метров в секунду. На дорогах возможно образование гололедицы.
Спасатели предупреждают о возможных рисках: обрыв проводов и линий связи, падение деревьев и неустойчивых конструкций, нарушения в работе различных видов транспорта, дорожных и коммунальных служб.
Жителям рекомендуется закрывать окна, соблюдать правила пожарной безопасности и быть более внимательными на улицах.