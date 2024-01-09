Исправит армия: участнику «голой вечеринки» рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

Сейчас Vacio утверждает, что его отвезли в военкомат, чтобы торжественно вручить повестку, а затем вернули в полицейский участок, сообщают «Новые известия». Интересно, что в день визита в военкомат он уже будет свободен от ареста. Кроме того, по словам одного наблюдателя, Васильев не подлежит призыву в армию из-за проблем со здоровьем: «служба в армии вроде как Васильеву не грозит: в родном Екатеринбурге он якобы не прошел ВВК по здоровью».