Как назвать девочку в 2024 году — популярные и необычные имена

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В современном мире родители все чаще стремятся придать своим дочерям уникальные и нестандартные имена. Имена, такие как Амелия-Мария, Анна-Моника, Жозефина Катрин, подчеркивают индивидуальность и привлекательность.
Тенденция использования двойных и тройных имен остается востребованной. Но многие придумывают уникальные одинарные имена. Например, такие как Адриана, Аксиния Илона, Алессандра или Октябрина.
Сокращенные формы имен становятся все более популярными. Например, Настя, Надя, Маша, Лена, Наташа — эти лаконичные имена не только легко произносятся, но и оставляют свой след в памяти.
Имена, связанные с природой, приобретают популярность. В 2023 году такие имена, как Марта, Луна, Венера, Весна пользовались большим спросом у россиян.
В Новосибирске в 2023 году на пике популярности оказалось имя Софья (529 новорожденных), за ним следует Ева (478). В топ-5 также входят Виктория, Варвара, Анна и Мария.
В Москве наиболее популярными именами также стали София (1195), Анна (899), Мария (864), Ева (738) и Виктория (652). Популярны также Полина, Варвара, Алиса, Василиса и Александра.
В Новосибирске родители всё чаще выбирают необычные имена для своих дочерей. В течение 2023 года появились дети с именами Владислава, Станислава, Влада, Аполлинария, Богдана и многие другие. Эти имена, отражая креативность и разнообразие, становятся настоящими драгоценностями в родительском арсенале.
В Москве более уникальные имена становятся трендом. Марта, Луна, Венера, Ассоли, Герда, Весна, Джульетта, Евлампия, Изольда, Искра, Гертруда, Малина — примеры уникальных и красочных имен, которые радуют глаз. Эти имена отражают творческий подход родителей к выбору имени для своих дочерей.