Как назвать девочку в 2024 году — популярные и необычные имена

В России рассказали, как назвать девочку в 2024 году

Выбор имени для дочери — важный этап в жизни будущих родителей. Это решение должно сочетать красоту, уникальность и, конечно же, отражать любовь и заботу о маленьком чуде. В данной статье мы рассмотрим тренды в выборе имен для девочек.

Как выбрать имя — тренды ∟ 1. Двойные и тройные имена ∟ 2. Акцент на уникальность ∟ 3. Краткие формы имен ∟ 4. Вдохновение природой и космосом Популярные имена для девочек ∟ В Сибири ∟ В столице Необычные имена для девочек ∟ В Сибири ∟ В столице