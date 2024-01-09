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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Популярные и необычные имена для девочек

Как назвать девочку в 2024 году — популярные и необычные имена

9 января 2024, 05:13
Фото: 1MI
Популярные и необычные имена для девочек

В России рассказали, как назвать девочку в 2024 году

Выбор имени для дочери — важный этап в жизни будущих родителей. Это решение должно сочетать красоту, уникальность и, конечно же, отражать любовь и заботу о маленьком чуде. В данной статье мы рассмотрим тренды в выборе имен для девочек.

Как выбрать имя — тренды

1. Двойные и тройные имена

В современном мире родители все чаще стремятся придать своим дочерям уникальные и нестандартные имена. Имена, такие как Амелия-Мария, Анна-Моника, Жозефина Катрин, подчеркивают индивидуальность и привлекательность.

2. Акцент на уникальность

Тенденция использования двойных и тройных имен остается востребованной. Но многие придумывают уникальные одинарные имена. Например, такие как Адриана, Аксиния Илона, Алессандра или Октябрина.

3. Краткие формы имен

Сокращенные формы имен становятся все более популярными. Например, Настя, Надя, Маша, Лена, Наташа — эти лаконичные имена не только легко произносятся, но и оставляют свой след в памяти.

4. Вдохновение природой и космосом

Имена, связанные с природой, приобретают популярность. В 2023 году такие имена, как Марта, Луна, Венера, Весна пользовались большим спросом у россиян.

Популярные имена для девочек

В Сибири

В Новосибирске в 2023 году на пике популярности оказалось имя Софья (529 новорожденных), за ним следует Ева (478). В топ-5 также входят Виктория, Варвара, Анна и Мария.

В столице

В Москве наиболее популярными именами также стали София (1195), Анна (899), Мария (864), Ева (738) и Виктория (652). Популярны также Полина, Варвара, Алиса, Василиса и Александра.

Необычные имена для девочек

В Сибири

В Новосибирске родители всё чаще выбирают необычные имена для своих дочерей. В течение 2023 года появились дети с именами Владислава, Станислава, Влада, Аполлинария, Богдана и многие другие. Эти имена, отражая креативность и разнообразие, становятся настоящими драгоценностями в родительском арсенале.

В столице

В Москве более уникальные имена становятся трендом. Марта, Луна, Венера, Ассоли, Герда, Весна, Джульетта, Евлампия, Изольда, Искра, Гертруда, Малина — примеры уникальных и красочных имен, которые радуют глаз. Эти имена отражают творческий подход родителей к выбору имени для своих дочерей.

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