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Published Сегодня, 03:11

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Updated Сегодня, 03:13

Популярные и необычные имена для мальчиков

Как назвать мальчика в 2024 году — какие имена в тренде

9 января 2024, 03:11
Фото: Photobank Ura Media
Популярные и необычные имена для мальчиков

Россиянам назвали самые популярные имена для мальчиков в 2024 году

Подход к выбору имени для новорожденного является важным этапом для родителей. В этой статье мы рассмотрим текущие тенденции и дадим рекомендации по выбору имени для мальчика в 2024 году.

Тренды при выборе имен

1. Акцент на краткость

Одним из важных трендов в выборе имен становится предпочтение краткости. Макс, Лев, Май — примеры коротких и легко запоминающихся имен, которые выбирали родители в 2023 году.

2. «Хайповость» имени

В современном мире родители чаще вдохновляются событиями и трендами при выборе имени для мальчика. Например, многие родители выбирают имя мальчикам, основываясь на популярных персонажах или рейтингах «Форбс». Оригинальные и креативные имена, такие как Виагра, Космос или Илон становятся ярким примером стремления выделить ребенка среди сверстников.

3. Европеизация

Любовь к западной культуре зачастую влияет на выбор имен. Многие родители предпочитают европейские варианты, стремясь, чтобы их малыш стал частью этой культуры. Марк, Артур — имена, приближенные к европейским, пользуются стабильной популярностью.

4. Старославянские мотивы

Таинственность и загадочность в древних русских именах привлекают многих родителей. Все чаще актуальными становятся имена, оканчивающиеся на «слав» или «мир». Святослав, Радомир, Гурьян, Ермак — это лишь несколько примеров таких имен, которые сейчас обретают популярность даже вне культурного контекста.

Популярные имена для мальчиков

В столице

Как сообщили в московском ЗАГСе, самым популярным именем среди мальчиков стало Михаил — так назвали 1 087 малышей. На втором месте оказалось имя Александр — его дали 1 067 мальчикам. Также в топ-10 вошли Максим (847), Марк (781), Артём (770), Лев (761), Матвей (687), Иван (679), Дмитрий (615), Тимофей (583).

В Сибири

В прошлом году, например, в Новосибирске наблюдалось определенное предпочтение в выборе имен для мальчиков. По данным ЗАГСа, самым распространенным именем стало Михаил, которое получили 580 новорожденных. На втором месте находится Артем, его дали 551 ребенку. Также в топе популярных имен присутствуют Александр (549), Матвей (395), Роман (392) и Иван (390).

Необычные имена для мальчиков

В столице

Вместе с традиционными именами, заметен рост интереса к необычным и креативным вариантам. Родители всё чаще обращаются к составным именам — причем не только двойным, но и тройным. Среди имен для мальчиков встречались такие как Артур Льюис, Денис Адам, Георгий-Эммануэль, Альберт Меркурий, Эльдар Лев, Василий-Велеслав, Александр Мишель Борис, Амори Валентин Мари.

Мальчиков также часто называли не полными именами, а их сокращениями. В Москве родились Шурик, Влад, несколько Гриш и Саш.

В число непривычных для русского уха имен вошли Гарри, Ромео, Маркс, Космос, Енисей, Урал, Марс, Гамлет, Елисей и Лучезар.

В Сибири

Например, в Новосибирской области, также наблюдается тенденция к составным именам. В регионе родились дети с именами Аарон-Павел, Адемола-Владимир, Руши-Владислав. Кроме того, встречаются имена с ярко выраженным еврейским, греческим или старославянским колоритом: Добрыня, Евпатий, Ермак, Дарий, Гор, Велизар, Властислав, Данислав, Динислам, Лютобор, Радомир, Авдей, Адонис, Азарий, Ворис, Гордей, Гурьян, «Ермолай», «Климент», «Кузьма», «Лаврентий», «Леонард», Линар, Лукьян, Мефодий.

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