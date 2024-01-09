Как назвать мальчика в 2024 году — какие имена в тренде

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
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Updated Сегодня, 03:13
Одним из важных трендов в выборе имен становится предпочтение краткости. Макс, Лев, Май — примеры коротких и легко запоминающихся имен, которые выбирали родители в 2023 году.
В современном мире родители чаще вдохновляются событиями и трендами при выборе имени для мальчика. Например, многие родители выбирают имя мальчикам, основываясь на популярных персонажах или рейтингах «Форбс». Оригинальные и креативные имена, такие как Виагра, Космос или Илон становятся ярким примером стремления выделить ребенка среди сверстников.
Любовь к западной культуре зачастую влияет на выбор имен. Многие родители предпочитают европейские варианты, стремясь, чтобы их малыш стал частью этой культуры. Марк, Артур — имена, приближенные к европейским, пользуются стабильной популярностью.
Таинственность и загадочность в древних русских именах привлекают многих родителей. Все чаще актуальными становятся имена, оканчивающиеся на «слав» или «мир». Святослав, Радомир, Гурьян, Ермак — это лишь несколько примеров таких имен, которые сейчас обретают популярность даже вне культурного контекста.
Как сообщили в московском ЗАГСе, самым популярным именем среди мальчиков стало Михаил — так назвали 1 087 малышей. На втором месте оказалось имя Александр — его дали 1 067 мальчикам. Также в топ-10 вошли Максим (847), Марк (781), Артём (770), Лев (761), Матвей (687), Иван (679), Дмитрий (615), Тимофей (583).
В прошлом году, например, в Новосибирске наблюдалось определенное предпочтение в выборе имен для мальчиков. По данным ЗАГСа, самым распространенным именем стало Михаил, которое получили 580 новорожденных. На втором месте находится Артем, его дали 551 ребенку. Также в топе популярных имен присутствуют Александр (549), Матвей (395), Роман (392) и Иван (390).
В столице
Вместе с традиционными именами, заметен рост интереса к необычным и креативным вариантам. Родители всё чаще обращаются к составным именам — причем не только двойным, но и тройным. Среди имен для мальчиков встречались такие как Артур Льюис, Денис Адам, Георгий-Эммануэль, Альберт Меркурий, Эльдар Лев, Василий-Велеслав, Александр Мишель Борис, Амори Валентин Мари.
Мальчиков также часто называли не полными именами, а их сокращениями. В Москве родились Шурик, Влад, несколько Гриш и Саш.
В число непривычных для русского уха имен вошли Гарри, Ромео, Маркс, Космос, Енисей, Урал, Марс, Гамлет, Елисей и Лучезар.
В Сибири
Например, в Новосибирской области, также наблюдается тенденция к составным именам. В регионе родились дети с именами Аарон-Павел, Адемола-Владимир, Руши-Владислав. Кроме того, встречаются имена с ярко выраженным еврейским, греческим или старославянским колоритом: Добрыня, Евпатий, Ермак, Дарий, Гор, Велизар, Властислав, Данислав, Динислам, Лютобор, Радомир, Авдей, Адонис, Азарий, Ворис, Гордей, Гурьян, «Ермолай», «Климент», «Кузьма», «Лаврентий», «Леонард», Линар, Лукьян, Мефодий.