Как назвать мальчика в 2024 году — какие имена в тренде

Вместе с традиционными именами, заметен рост интереса к необычным и креативным вариантам. Родители всё чаще обращаются к составным именам — причем не только двойным, но и тройным. Среди имен для мальчиков встречались такие как Артур Льюис, Денис Адам, Георгий-Эммануэль, Альберт Меркурий, Эльдар Лев, Василий-Велеслав, Александр Мишель Борис, Амори Валентин Мари.