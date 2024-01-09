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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Есть пострадавшие

Маршрутка попала в ДТП, выехав на встречку в Новосибирске — пострадала пассажирка

9 января 2024, 06:46
Фото: ГИБДД
Есть пострадавшие

Маршрутка попала в ДТП, выехав на встречку в Новосибирске

Маршрутка попала в ДТП в Ленинском районе Новосибирска, подробности сообщили в ГИБДД.

По предварительной информации ГИБДД, все случилось 9 января в 11:35. Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Газель Некст», двигался по улице Титова, в сторону улицы Связистов

В пути следования, напротив дома 184, он выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai, под управлением водителя 1968 года рождения.

В результате ДТП, медицинская помощь понадобилась пассажирке маршрутки — женщине 1991 года рождения. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Маршрутка#Пострадавшие#Эмилия Губарева
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