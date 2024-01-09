Маршрутка попала в ДТП, выехав на встречку в Новосибирске — пострадала пассажирка

В результате ДТП, медицинская помощь понадобилась пассажирке маршрутки — женщине 1991 года рождения. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.

В пути следования, напротив дома 184, он выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai, под управлением водителя 1968 года рождения.

По предварительной информации ГИБДД, все случилось 9 января в 11:35. Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Газель Некст», двигался по улице Титова, в сторону улицы Связистов

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