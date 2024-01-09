МРОТ с 1 января 2024 в России и Новосибирской области — новые размеры

В Новосибирской области новый размер МРОТ вступил в действие с января 2024

Новый минимальный размер оплаты труда 19 242 рубля в месяц установлен в России с 1 января 2024. Но есть отличия по регионам РФ. В Новосибирской области МРОТ больше на величину районного коэффициента — 1,25. Также с января вступают в действие новые цифры прожиточного минимума.