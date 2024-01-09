МРОТ с 1 января 2024 в России и Новосибирской области — новые размеры

Posted Сегодня, 01:47
Published Сегодня, 01:47
Modified Сегодня, 01:47
Updated Сегодня, 01:47
Новый МРОТ 2024 был установлен в России федеральным законом — 19 242 рубля. Но размер минимальной оплаты труда отличается в разных регионах страны. Например, в ЯНАО он составляет 27 025 рублей, а в Кемеровской области — 25 344 рубля.
В Новосибирской области с учетом районного коэффициента 1,25, новые размеры МРОТ в 2024 году — 24 052,5 рубля.
Величина МРОТ влияет на размеры социальных выплат: больничные по нетрудоспособности, пособия семьям по уходу за детьми. В прошлом 2023 году величина МРОТ в России была 16 242 рубля. В Новосибирске с учетом коэффициента было 20 302,5 рубля.
Минимальный размер оплаты труда рассчитывают на базе прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения России. МРОТ должен быть выше ПМ на 4%.
Новый размер прожиточного минимума на душу населения в Новосибирской области с 1 января 2024 установлен — 15 317 рублей. Но ПМ разнится для разных социальных групп. Самый маленький размер ПМ 2024 у новосибирских пенсионеров — 13 173 рубля. Немного больше для детей — 15 871 рубль. Максимальная величина ПМ установлена для трудоспособного населения Новосибирской области — 16 696 рублей.
ПМ на душу населения в Новосибирске уступает, например, прожиточному минимуму красноярцев 17 153 рубля, по данным Новосибирскстат.