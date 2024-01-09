На Октябрьском мосту в Новосибирске автомобиль влетел в троллейбус

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Инцидент произошел днем 9 января. По предварительным данным, за рулем был молодой парень.
«Водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Diamant, двигался в сторону Октябрьского района. В районе улицы Немировича-Данченко совершил столкновение с троллейбусом», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
В результате ДТП пострадал водитель иномарки и два его пассажира. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, что в результате ДТП в Коченевском районе погиб депутат районного совета.