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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Обстоятельства аварии устанавливаются

На Октябрьском мосту в Новосибирске автомобиль влетел в троллейбус

9 января 2024, 11:43
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Обстоятельства аварии устанавливаются

В Новосибирске на Октябрьском мосту автомобиль столкнулся с троллейбусом

На Октябрьском мосту в Новосибирске произошла авария. Водитель иномарки умудрился столкнуться с троллейбусом.

Инцидент произошел днем 9 января. По предварительным данным, за рулем был молодой парень.

«Водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Diamant, двигался в сторону Октябрьского района. В районе улицы Немировича-Данченко совершил столкновение с троллейбусом», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки и два его пассажира. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что в результате ДТП в Коченевском районе погиб депутат районного совета.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Полиция#Александр Ляхов
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