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Шаман скоро приедет в город

Названа новая дата ранее отмененного концерта певца SHAMAN в Новосибирске

9 января 2024, 05:49
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Шаман скоро приедет в город
Концерты певца SHAMAN, которые должны были состояться в декабре в Новосибирске, были перенесены на конец января.

В Новосибирске назвали новую дату для концерта патриотического певца SHAMANа, который исполняет песню «Я русский». Изначально эти выступления должны были состояться в декабре, однако Ярослав Дронов объявил о переносе из-за технических причин. Теперь концерты запланированы на 29 и 30 января.

Первое выступление пройдет в Доме культуры железнодорожников 29 января. Стоимость билетов начинается от 2000 рублей, но в данный момент их приобрести невозможно. Ранее все билеты разобрали. Та же ситуация с билетами на концерт, который запланирован на 30 января в Доме ученых СО РАН. Билеты, купленные на 14 и 15 декабря, все еще будут действительными.

Кроме того, SHAMAN также выступит в «Локомотив-Арене» 25 февраля. Стоимость билетов начинается от 2100 рублей.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Билеты#Концерт#Эмилия Губарева#Музыка#Шаман
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