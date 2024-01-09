Названа новая дата ранее отмененного концерта певца SHAMAN в Новосибирске

Первое выступление пройдет в Доме культуры железнодорожников 29 января. Стоимость билетов начинается от 2000 рублей, но в данный момент их приобрести невозможно. Ранее все билеты разобрали. Та же ситуация с билетами на концерт, который запланирован на 30 января в Доме ученых СО РАН. Билеты, купленные на 14 и 15 декабря, все еще будут действительными.