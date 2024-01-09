Новосибирский депутат разбился в жутком ДТП на трассе

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на инсайдерскую информацию, депутат мог находиться за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser.
«Выехал на встречку и там столкнулся с автомобилем», — рассказал источник.
Похороны члена Совета депутатов Чулымского района и директора спортивного комплекса «Радуга» состоятся 10 января.
Трагедия произошла вечером 7 января в Коченевском районе. Погибли четыре человека, выживший ребенок находится в тяжелом состоянии.