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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Мужчину не удалось спасти

Новосибирский депутат разбился в жутком ДТП на трассе

9 января 2024, 09:06
Фото: Управление ГИБДД по Новосибирской области
Мужчину не удалось спасти

В смертельном ДТП под Новосибирском погиб депутат Сергиенко

Жертвой страшного ДТП в Коченевском районе 7 января стал депутат Виталий Сергиенко. Мужчина разбился насмерть.

Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на инсайдерскую информацию, депутат мог находиться за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser.

«Выехал на встречку и там столкнулся с автомобилем», — рассказал источник.

Похороны члена Совета депутатов Чулымского района и директора спортивного комплекса «Радуга» состоятся 10 января.

Трагедия произошла вечером 7 января в Коченевском районе. Погибли четыре человека, выживший ребенок находится в тяжелом состоянии.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Депутат#Гибель#Александр Ляхов
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