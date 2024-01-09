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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 08:01

Новосибирцы стали чаще обращаться в поликлиники

Новосибирцы стали чаще болеть ОРВИ

9 января 2024, 07:49
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Новосибирцы стали чаще обращаться в поликлиники

В Новосибирской области выросло количество больных ОРВИ

В Новосибирской области увеличилось количество пациентов с ОРВИ. В медицинские учреждения обратились свыше 10 тысяч человек.

Как рассказал на оперативном совещании министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, с 30 декабря 2023 года в регионе выявили 10 386 случаев заболевания ОРВИ и 113 больных с симптомами гриппа.

«В целом, динамика не изменилась, есть относительная стабильность. Сегодня утром зафиксировали рост на 122 случая, но для первого рабочего дня после праздников — это нормально» — заявил Константин Хальзов.

При этом острая коронавирусная инфекция была обнаружена у 54 новосибирцев.

Напомним, что новосибирцы стали чаще вызывать врача из-за высокой температуры.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#ОРВИ#Грипп#Здравоохранение#Статистика#Константин Хальзов#Александр Ляхов
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