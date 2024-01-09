Новосибирцы стали чаще болеть ОРВИ

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Как рассказал на оперативном совещании министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, с 30 декабря 2023 года в регионе выявили 10 386 случаев заболевания ОРВИ и 113 больных с симптомами гриппа.
«В целом, динамика не изменилась, есть относительная стабильность. Сегодня утром зафиксировали рост на 122 случая, но для первого рабочего дня после праздников — это нормально» — заявил Константин Хальзов.
При этом острая коронавирусная инфекция была обнаружена у 54 новосибирцев.
Напомним, что новосибирцы стали чаще вызывать врача из-за высокой температуры.