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Published Сегодня, 05:29

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Updated Сегодня, 05:31

Разных баб нелепили новосибирцы

Опубликованы ТОП-5 фото с фестиваля снежных баб в Новосибирске

9 января 2024, 05:29
Фото: Анна Терешкова
Разных баб нелепили новосибирцы

Фестиваль снежных баб прошел в Новосибирске

В Новосибирске завершился недельный фестиваль снежных баб. Вице-мэр Анна Терешкова показала фотографии недавнего символа столицы Сибири.

В Новосибирске прошел фестиваль снежных баб в парке «Арена». Дни мероприятия были насыщены различными событиями. В числе них — открытие нового арт-объекта в виде стальной снежной бабы.

Фестиваль привлек сотни жителей и гостей города. Снежные фигуры поразили оригинальностью и яркостью, некоторые из них были раскрашены и наряжены в интересные костюмы.

Последний день фестиваля был наполнен музыкой — на концерте выступили местные коллективы, создавая веселую атмосферу. Все это завершилось салютом.

Фото: Анна Терешкова
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#Новосибирск#Фестиваль#Концерт#Эмилия Губарева#Снежные бабы#Арт-объект
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