Опубликованы ТОП-5 фото с фестиваля снежных баб в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В Новосибирске прошел фестиваль снежных баб в парке «Арена». Дни мероприятия были насыщены различными событиями. В числе них — открытие нового арт-объекта в виде стальной снежной бабы.
Фестиваль привлек сотни жителей и гостей города. Снежные фигуры поразили оригинальностью и яркостью, некоторые из них были раскрашены и наряжены в интересные костюмы.
Последний день фестиваля был наполнен музыкой — на концерте выступили местные коллективы, создавая веселую атмосферу. Все это завершилось салютом.