Певец из Новосибирска Митя Фомин поборется за 10 млн рублей в Самарканде

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Как рассказали в пресс-службе канала, в шоу задействованы двенадцать человек из звездной и народной команд. Они будут проходить испытания ради приза в размере десяти миллионов рублей. Участникам придется попеременно жить то в горном лагере, то в роскошном отеле и выполнять различные задания.
Участниками звездной команды, кроме Мити Фомина, станут Влад Топалов, комик Сергей Гореликов, модель Вики Одинцова и певицы Назима и Юлия Паршута.
Напомним, что Митя Фомин стал наставником в музыкальном шоу.