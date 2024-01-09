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Updated Сегодня, 09:58

Митя Фомин поборется за 10 миллионов рублей в Самарканде

Певец из Новосибирска Митя Фомин поборется за 10 млн рублей в Самарканде

9 января 2024, 09:49
Фото: mitya-fomin. ru
Митя Фомин поборется за 10 миллионов рублей в Самарканде

Певец из Новосибирска Митя Фомин станет участником реалити-шоу в Самарканде

На канале ТНТ 14 января стартует второй сезон реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Одним из его участников станет певец из Новосибирска Митя Фомин.

Как рассказали в пресс-службе канала, в шоу задействованы двенадцать человек из звездной и народной команд. Они будут проходить испытания ради приза в размере десяти миллионов рублей. Участникам придется попеременно жить то в горном лагере, то в роскошном отеле и выполнять различные задания.

Участниками звездной команды, кроме Мити Фомина, станут Влад Топалов, комик Сергей Гореликов, модель Вики Одинцова и певицы Назима и Юлия Паршута.

Напомним, что Митя Фомин стал наставником в музыкальном шоу.

Певец из Новосибирска Митя Фомин стал наставником в музыкальном шоу
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#Культура#Общество#Новосибирск#Телевидение#Александр Ляхов#Реалити-шоу#Митя Фомин
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