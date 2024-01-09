Певец из Новосибирска Митя Фомин поборется за 10 млн рублей в Самарканде

Как рассказали в пресс-службе канала, в шоу задействованы двенадцать человек из звездной и народной команд. Они будут проходить испытания ради приза в размере десяти миллионов рублей. Участникам придется попеременно жить то в горном лагере, то в роскошном отеле и выполнять различные задания.