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Проезд закрыли

Проезд по двум трассам закрыли в Новосибирской области из-за ураганного ветра

9 января 2024, 01:23
Фото: ТУАД
Проезд закрыли
Из-за сильной бури в Новосибирской области временно ограничили движение по двум автомобильным трассам до утра 9 января.

Ограничение проезда связано с тем, что метель и попутный ветер привели к очень низкой видимости на дороге — менее 50 метров. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду.

Ограничение движения было введено на участке от 16-го до 436-го километра трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Оно действует до 12 часов утра 9 января, о чем сообщили в ТУАД.

Кроме этого, на участке от 947-го до 1454-го километра трассы Р-254 «Иртыш» также временно закрыли движение из-за плохих погодных условий.

Погодные условия в Новосибирской области останутся неблагоприятными в течение всего дня 9 января, с метелями и сильным ветром. Поэтому ограничение движения по трассам может быть продлено.

Проезд по двум трассам в Новосибирской области закрыли из-за шторма
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