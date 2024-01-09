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Утверждены новые размеры прожиточного минимума в Новосибирской области

Прожиточный минимум в Новосибирской области на 2024 год — новые цифры

9 января 2024, 02:20
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Утверждены новые размеры прожиточного минимума в Новосибирской области

Прожиточный минимум 2024 в Новосибирской области — новые цифры

Утверждены размеры прожиточного минимума (ПМ) в Новосибирской области на 2024 год. Официально, на душу населения он составляет 15 317 рублей. Но в расчетах размеров социальных выплат и пособий часто используются цифры прожиточного минимума для детей или для пенсионеров.

Размеры прожиточного минимума в Новосибирской области на 2024 год — официальные данные.

Для трудоспособного населения — 16 696 рублей.

Для детей — 15 871 рубль.

Для пенсионеров — 13 173 рубля.

В целом прожиточный минимум на душу населения в Новосибирской области на 2024 год принят — 15 317 рублей.

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Цифры прожиточного минимума используются в бухгалтерских расчетах выплат и пособий.

Среди регионов СФО Новосибирская область оказалась на пятом месте по размерам ПМ.

Также с 1 января 2024 в Новосибирске приняты новые размеры МРОТ, подробнее — в материале Атас.инфо.

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