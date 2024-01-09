Прожиточный минимум в Новосибирской области на 2024 год — новые цифры

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Updated Сегодня, 02:20
Размеры прожиточного минимума в Новосибирской области на 2024 год — официальные данные.
Для трудоспособного населения — 16 696 рублей.
Для детей — 15 871 рубль.
Для пенсионеров — 13 173 рубля.
В целом прожиточный минимум на душу населения в Новосибирской области на 2024 год принят — 15 317 рублей.
Цифры прожиточного минимума используются в бухгалтерских расчетах выплат и пособий.
Среди регионов СФО Новосибирская область оказалась на пятом месте по размерам ПМ.
Также с 1 января 2024 в Новосибирске приняты новые размеры МРОТ, подробнее — в материале Атас.инфо.