Прожиточный минимум в Новосибирской области на 2024 год — новые цифры

Прожиточный минимум 2024 в Новосибирской области — новые цифры

Утверждены размеры прожиточного минимума (ПМ) в Новосибирской области на 2024 год. Официально, на душу населения он составляет 15 317 рублей. Но в расчетах размеров социальных выплат и пособий часто используются цифры прожиточного минимума для детей или для пенсионеров.