«Сглупила»: телефонные мошенники лишили пенсионерку из Новосибирска квартиры

Как сообщает precedent. tv , 14 июля прошлого года Любови Чукаевой позвонили с неизвестного номера. Мнимая сотрудница банка Елена убедила пожилую женщину в том, что кто-то якобы берет на ее имя кредиты. Чтобы избавиться от них, нужно взять новые.