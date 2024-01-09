«Сглупила»: телефонные мошенники лишили пенсионерку из Новосибирска квартиры

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Как сообщает precedent. tv , 14 июля прошлого года Любови Чукаевой позвонили с неизвестного номера. Мнимая сотрудница банка Елена убедила пожилую женщину в том, что кто-то якобы берет на ее имя кредиты. Чтобы избавиться от них, нужно взять новые.
В течение месяца сибирячка набрала несколько крупных кредитов и заложила украшения в ломбарде, перечислив деньги на подложные счета.Венцом всего стало требование продать квартиру и отправиться в Москву.
«Вам нужно прилететь и мы отвезем Вас в офис. Прилетела, но меня не встретили. Сглупила», — сетует Любовь Чукаева.
В итоге, женщину забрали в отделение за нападение на полицейских. Позже сын подал заявление и добился возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Однако изменений пока нет.