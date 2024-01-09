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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Мошенники заставили пенсионерку взять кредиты

«Сглупила»: телефонные мошенники лишили пенсионерку из Новосибирска квартиры

9 января 2024, 14:08
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Мошенники заставили пенсионерку взять кредиты

В Новосибирске мошенники заставили пенсионерку взять кредиты и продать жилье

В Новосибирске произошел очередной случай обмана пенсионеров. Мошенники заставили пожилую сибирячку оформить несколько кредитов и продать квартиру.

Как сообщает precedent. tv , 14 июля прошлого года Любови Чукаевой позвонили с неизвестного номера. Мнимая сотрудница банка Елена убедила пожилую женщину в том, что кто-то якобы берет на ее имя кредиты. Чтобы избавиться от них, нужно взять новые.

В течение месяца сибирячка набрала несколько крупных кредитов и заложила украшения в ломбарде, перечислив деньги на подложные счета.Венцом всего стало требование продать квартиру и отправиться в Москву.

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«Вам нужно прилететь и мы отвезем Вас в офис. Прилетела, но меня не встретили. Сглупила», — сетует Любовь Чукаева.

В итоге, женщину забрали в отделение за нападение на полицейских. Позже сын подал заявление и добился возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Однако изменений пока нет.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Мошенничество#Пенсионеры#Мошенники#Пенсионерка#Александр Ляхов
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