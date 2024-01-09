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Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Как выглядят скульптуры на следующий день после фестиваля

Снежные бабы против снежных скульптур в Новосибирске: фото самых красивых и уродливых

9 января 2024, 07:46
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Как выглядят скульптуры на следующий день после фестиваля

Снежных баб сравнили со снежными скульптурами в Новосибирске

В Новосибирске прошел Фестиваль снежных баб. Сотни горожан и гостей города лепили символ столицы Сибири, тем самым украшая парк. Правда, картина выглядит своебразно. Корреспондент Atas.info посмотрел на снежные объекты и сделал снимки самых лучших, а иногда и смешных скульптур.

Новосибирск с недавнего времени стал «Родиной снежных баб». С 1 января в парке «Арена» проводился фестиваль по лепке снежных баб, а также конкурс скульптур, в котором участвовали мастера из разных городов России.

Родина снежных бабРодина снежных баб
Родина снежных баб
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Целую неделю любители и профессионалы создавали различные скульптуры из снега. Первое место заняла команда из Якутии, которая сделала скульптуру «Царица холода». Вторыми стали мастера из Тувы, а третьими — из Луганска.

Снежные скульптурыСнежные скульптуры
Снежные скульптурыСнежные скульптуры
Снежные скульптурыСнежные скульптуры
Снежные скульптурыСнежные скульптуры
Снежные скульптуры
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Также завершился и Фестиваль снежных баб. Сотни жителей и гостей города побывали на мероприятии. Новосибирцы подошли к этому делу очень творчески и не только украшали свои скульптуры, но и разрисовывали их яркими красками.

Снежные бабы и снеговикиСнежные бабы и снеговики
Снежные бабы и снеговики Снежные бабы и снеговики
Снежные бабы и снеговики Снежные бабы и снеговики
Снежные бабы и снеговики
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Лепили снеговиков — не профессионалы, поэтому они выглядят слегка «нелепо» и не так идеально, как скульптуры от профессионалов.

Снежные бабыСнежные бабы
Снежные бабы
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Там же открыли новый арт-объекта в виде стальной снежной бабы. Горожане уже активно фотографируются с примечательной достопримечательностью.

Новая достопримечательностьНовая достопримечательность
Новая достопримечательностьНовая достопримечательность
Новая достопримечательность
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Яркое событие завершилось буквально день назад — 8 января. И уже кто-то из новосибирцев успел разрушить некоторые объекты. У некоторых отколоты части, а у других стерлись детали.

Разрушенная скульптураРазрушенная скульптура
Разрушенная скульптураРазрушенная скульптура
Разрушенная скульптураРазрушенная скульптура
Разрушенная скульптура
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Однако в регионе сохранялся сильный ветер до 25 м/с, поэтому, вандалом мог стать и он. Также и снежные бабы «отполировало ветром».

Опубликованы ТОП-5 фото с фестиваля снежных баб в Новосибирске
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#Новосибирск#Фестиваль#Фото#Эмилия Губарева#Парк "Арена"#Снежные бабы
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