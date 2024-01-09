Снежные бабы против снежных скульптур в Новосибирске: фото самых красивых и уродливых

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Новосибирск с недавнего времени стал «Родиной снежных баб». С 1 января в парке «Арена» проводился фестиваль по лепке снежных баб, а также конкурс скульптур, в котором участвовали мастера из разных городов России.
Целую неделю любители и профессионалы создавали различные скульптуры из снега. Первое место заняла команда из Якутии, которая сделала скульптуру «Царица холода». Вторыми стали мастера из Тувы, а третьими — из Луганска.
Также завершился и Фестиваль снежных баб. Сотни жителей и гостей города побывали на мероприятии. Новосибирцы подошли к этому делу очень творчески и не только украшали свои скульптуры, но и разрисовывали их яркими красками.
Лепили снеговиков — не профессионалы, поэтому они выглядят слегка «нелепо» и не так идеально, как скульптуры от профессионалов.
Там же открыли новый арт-объекта в виде стальной снежной бабы. Горожане уже активно фотографируются с примечательной достопримечательностью.
Яркое событие завершилось буквально день назад — 8 января. И уже кто-то из новосибирцев успел разрушить некоторые объекты. У некоторых отколоты части, а у других стерлись детали.
Однако в регионе сохранялся сильный ветер до 25 м/с, поэтому, вандалом мог стать и он. Также и снежные бабы «отполировало ветром».