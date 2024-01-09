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Стало известно число жалоб на вывоз мусора в праздничные дни в Новосибирской области

Стало известно число жалоб на вывоз мусора в праздничные дни в Новосибирской области

9 января 2024, 03:03
В этом году впервые за последние годы в области снизилось количество обращений по поводу невывезенного мусора в праздники.

271 обращение поступило в диспетчерскую службу с 30 декабря 2023 по 7 января 2024 года, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Для сравнения в первые дни предыдущих лет, когда регоператором была компания «Экология Новосибирск», поступало 641, 1830 и 643 жалобы с 2019 по 2021 год соответственно.

30, 31 декабря и 1 января, как рассказал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, в городе работало 300 мусоровозов, с контейнерных площадок многоквартирных домов был организован двойной вывоз мусора в пиковые дни. Также работала горячая линия, представитель регоператора по обращениям потребителей провел семь выездов на контейнерные площадки города.

МУП «САХ» усилит работу в новогодние праздники в Новосибирске
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Регоператор МУП «САХ» в праздничные дни работал в усиленном режиме.

#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Мусорная концессия#Ольга Храмушкина#Мусоропереработка
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