Стало известно число жалоб на вывоз мусора в праздничные дни в Новосибирской области

271 обращение поступило в диспетчерскую службу с 30 декабря 2023 по 7 января 2024 года, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Для сравнения в первые дни предыдущих лет, когда регоператором была компания «Экология Новосибирск», поступало 641, 1830 и 643 жалобы с 2019 по 2021 год соответственно.