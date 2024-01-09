Стало известно, когда закончатся каникулы в школах Новосибирска

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов доложил губернатору Андрею Травникову, когда в городе завершатся школьные каникулы.
Шесть городских школ вышли на уроки еще 8 января. 154 учебных заведения 9 числа. А 10 января школьники начнут учиться еще в 40 школах. С 11 числа все школы начнут работать в штатном режиме.
Напомним, ранее мы писали, что школьный автобус загорелся на ходу в Новосибирской области. Из детей никто не пострадал, так как водитель только отправился на выезд.