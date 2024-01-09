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Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Школьники выходят на уроки

Стало известно, когда закончатся каникулы в школах Новосибирска

9 января 2024, 03:52
Фото: atas.info
Школьники выходят на уроки
В новосибирских школах подходят к концу новогодние каникулы. Когда все ученики выйдут на уроки, сообщили во время оперативного совещания в правительстве 9 января 2024.

Исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов доложил губернатору Андрею Травникову, когда в городе завершатся школьные каникулы.

Шесть городских школ вышли на уроки еще 8 января. 154 учебных заведения 9 числа. А 10 января школьники начнут учиться еще в 40 школах. С 11 числа все школы начнут работать в штатном режиме.

Напомним, ранее мы писали, что школьный автобус загорелся на ходу в Новосибирской области. Из детей никто не пострадал, так как водитель только отправился на выезд.

Что известно об исполняющем обязанности мэра Новосибирска Олеге Клемешове
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Школьники#Каникулы#Эмилия Губарева
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