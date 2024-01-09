Студенты СГУВТ из Новосибирска выращивают моль, пожирающую пластик

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
Группа студентов из Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) в Новосибирске решила продолжить исследования по выращиванию моли, способной поглощать пластик.
Эту идею предложили ученые из Якутии, и она заинтересовала двух будущих гидротехников — Ксению Попову и Дарью Царёву, входящих в экологический кружок. На данный момент девушки занимаются выращиванием второй партии гусениц огневок, чтобы увеличить популяцию и обеспечить их пластиковым питанием.
Цель эксперимента — выделить бактерию, которая помогает личинкам разлагать пластик. Если проект завершится успешно, университет обещает оказать всестороннюю поддержку девушкам.