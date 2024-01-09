Студенты СГУВТ из Новосибирска выращивают моль, пожирающую пластик

Эту идею предложили ученые из Якутии, и она заинтересовала двух будущих гидротехников — Ксению Попову и Дарью Царёву, входящих в экологический кружок. На данный момент девушки занимаются выращиванием второй партии гусениц огневок, чтобы увеличить популяцию и обеспечить их пластиковым питанием.