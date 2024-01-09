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Моль ест пластик

Студенты СГУВТ из Новосибирска выращивают моль, пожирающую пластик

9 января 2024, 01:30
Фото: 1MI
Моль ест пластик
Студенты новосибирского СГУВТ выращивают личинок моли-огневки, которые питаются пластиком, о чем сообщает Росморречфлот.

Группа студентов из Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) в Новосибирске решила продолжить исследования по выращиванию моли, способной поглощать пластик.

Эту идею предложили ученые из Якутии, и она заинтересовала двух будущих гидротехников — Ксению Попову и Дарью Царёву, входящих в экологический кружок. На данный момент девушки занимаются выращиванием второй партии гусениц огневок, чтобы увеличить популяцию и обеспечить их пластиковым питанием.

Цель эксперимента — выделить бактерию, которая помогает личинкам разлагать пластик. Если проект завершится успешно, университет обещает оказать всестороннюю поддержку девушкам.

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#Экология#Технологии#Наука#Новосибирск#Студенты#Личинки#Эмилия Губарева#Эксперимент#Пластик
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