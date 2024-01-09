«Тебя накажут»: школьница, изрезавшая одноклассницу в НСО, ждет экспертизу

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на мать израненной девочки, дата отправки в Москву пока неизвестна.
«Она ждет своей очереди в больницу. И показаний не дает, молчит», — рассказала женщина.
Многие сомневаются в психической адекватности девочки, 1 октября прошлого года изрезавшей лицо и руки подружке, с которой сидела за одной партой. Однако мать считает, что та умело изображает сумасшедшую, надеясь на некомпетентность психиатров.
Например, подросток искусно отказалась от прогулки с еще одной школьницей, чтобы якобы убить жертву без свидетелей. Потом подозреваемая издевалась над родственниками.
«Когда решался вопрос о мере пресечения, эта девочка улыбалась прямо мне в лицо. Она все понимает. Я ей сказала: „Тебя все равно накажут“, — вспоминает сибирячка.
Израненная школьница находится на домашнем обучении. В январе она пройдет очередное медицинское обследование.