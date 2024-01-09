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Published Сегодня, 13:03

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Updated Сегодня, 13:15

Школьницу направят на экспертизу в Москву

«Тебя накажут»: школьница, изрезавшая одноклассницу в НСО, ждет экспертизу

9 января 2024, 13:03
Фото: wikipedia. org
Школьницу направят на экспертизу в Москву

Школьница, подозреваемая в нападении на подругу, пройдет экспертизу в Москве

Четырнадцатилетняя школьница, подозреваемая в нападении с ножом на одноклассницу, ожидает психиатрическую экспертизу в Центре имени Сербского. Специалисты должны окончательно установить степень ее вменяемости.

Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на мать израненной девочки, дата отправки в Москву пока неизвестна.

«Она ждет своей очереди в больницу. И показаний не дает, молчит», — рассказала женщина.
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Многие сомневаются в психической адекватности девочки, 1 октября прошлого года изрезавшей лицо и руки подружке, с которой сидела за одной партой. Однако мать считает, что та умело изображает сумасшедшую, надеясь на некомпетентность психиатров.

Например, подросток искусно отказалась от прогулки с еще одной школьницей, чтобы якобы убить жертву без свидетелей. Потом подозреваемая издевалась над родственниками.

«Когда решался вопрос о мере пресечения, эта девочка улыбалась прямо мне в лицо. Она все понимает. Я ей сказала: „Тебя все равно накажут“, — вспоминает сибирячка.
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Израненная школьница находится на домашнем обучении. В январе она пройдет очередное медицинское обследование.

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