Церковный календарь 2024: главные даты для христиан

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 08:02
Январь — февраль:
Март — май:
Июнь — август:
Сентябрь — декабрь:
В 2024 году верующим предстоит соблюдать несколько постов, которые имеют особое значение для духовной практики. С 18 марта по 4 мая продлится Великий пост, сопровождаемый воздержанием и молитвой. С 1 июля по 11 июля будет проходить Петров пост, с 14 августа по 27 августа — Успенский пост, а с 28 ноября по 6 января — Рождественский пост (Филиппов пост).
Особое внимание уделяется родительским субботам, которые в 2024 году будут следующими:
Выбор даты для венчания важен с точки зрения православных традиций. В 2024 году подходят следующие даты:
Не забывайте, что венчание лучше всего проводить в невоскресные дни, так как в воскресные и праздничные дни придерживаются поста и воздержания. Пусть ваши семейные торжества будут освящены богатством христианских традиций.