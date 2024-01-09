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Православный календарь

Церковный календарь 2024: главные даты для христиан

9 января 2024, 06:59
Фото: 1MI
Православный календарь

Стали известны даты православных праздников в России

Православный календарь играет важную роль в жизни верующих, определяя хронологию основных событий христианской истории. В 2024 году верующих ожидают различные события, начиная от Рождества Христова до Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Православный календарь

Январь — февраль:

  • 7 января — Рождество Христово;
  • 14 января — Обрезание Господне;
  • 19 января — Крещение Господне;
  • 15 февраля — Сретение Господне.

Март — май:

  • 18 марта — начало Великого поста (до 4 мая);
  • 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 28 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
  • 5 мая — Светлое Христово Воскресение (Пасха).

Июнь — август:

  • 13 июня — Вознесение Господне;
  • 23 июня — День Святой Троицы.
  • 1 июля — начало Петрова поста (до 11 июля);
  • 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;
  • 12 июля — День апостолов Петра и Павла. Август:
  • 14 августа — начало Успенского поста (до 27 августа);
  • 19 августа — Преображение Господне;
  • 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

Сентябрь — декабрь:

  • 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи;
  • 14 сентября — Церковное новолетие;
  • 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
  • 27 сентября — Воздвижение Креста Господня.
  • 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы;
  • 26 ноября — начало Рождественского поста (до 6 января).
  • 14 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Фото: atas.info

Посты в 2024 году

В 2024 году верующим предстоит соблюдать несколько постов, которые имеют особое значение для духовной практики. С 18 марта по 4 мая продлится Великий пост, сопровождаемый воздержанием и молитвой. С 1 июля по 11 июля будет проходить Петров пост, с 14 августа по 27 августа — Успенский пост, а с 28 ноября по 6 января — Рождественский пост (Филиппов пост).

Родительские субботы

Особое внимание уделяется родительским субботам, которые в 2024 году будут следующими:

  • 9 марта — Суббота мясопустная вселенская родительская,
  • 30 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста,
  • 6 апреля — Суббота 3-й седмицы Великого поста,
  • 13 апреля — Суббота 4-й седмицы Великого поста,
  • 14 мая — Радоница (отмечается в первый вторник после Пасхальной недели),
  • 22 июня — Троицкая суббота,
  • 2 ноября — Дмитриевская родительская суббота.
Обратите внимание на даты для венчанияОбратите внимание на даты для венчания
Обратите внимание на даты для венчания
Фото: 1MI

Даты для венчания в 2024 году

Выбор даты для венчания важен с точки зрения православных традиций. В 2024 году подходят следующие даты:

  • Январь: 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31
  • Февраль: 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29
  • Май: 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31
  • Июнь: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 23-28, 30
  • Июль: 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31
  • Август: 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 28, 30
  • Сентябрь: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30
  • Октябрь: 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30
  • Ноябрь: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27

Не забывайте, что венчание лучше всего проводить в невоскресные дни, так как в воскресные и праздничные дни придерживаются поста и воздержания. Пусть ваши семейные торжества будут освящены богатством христианских традиций.

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