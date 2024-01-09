Церковный календарь 2024: главные даты для христиан

В 2024 году верующим предстоит соблюдать несколько постов, которые имеют особое значение для духовной практики. С 18 марта по 4 мая продлится Великий пост, сопровождаемый воздержанием и молитвой. С 1 июля по 11 июля будет проходить Петров пост, с 14 августа по 27 августа — Успенский пост, а с 28 ноября по 6 января — Рождественский пост (Филиппов пост).