В 2024 года миллионерами стали 17 жителей Новосибирской области

Миллионерами новосибирцы стали благодаря лотерее «Мечталлион». В прошлом году более 50 тысяч жителей Новосибирска имели удачу в различных лотереях — 19 из них стали миллионерами. Общая сумма полученных ими денежных призов составила более 93 млн рублей