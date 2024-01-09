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Published Сегодня, 02:47

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Миллионерами стали новосибирцы

В 2024 года миллионерами стали 17 жителей Новосибирской области

9 января 2024, 02:47
Фото: Midjourney
Миллионерами стали новосибирцы
17 жителей Новосибирской области выиграли по миллиону рублей в лотерее.

Счастливчиками стали водители, преподаватели, бизнесмены, инженеры, IT-специалисты, бизнес-коучи и доктора химических наук.

Самые популярные цели расходов этой суммы стали: улучшение условий проживания, путешествия, выплата кредитов и забота о своем здоровье.

Миллионерами новосибирцы стали благодаря лотерее «Мечталлион». В прошлом году более 50 тысяч жителей Новосибирска имели удачу в различных лотереях — 19 из них стали миллионерами. Общая сумма полученных ими денежных призов составила более 93 млн рублей

Новосибирцы выиграли по 1 миллиону рублей в лотерею
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