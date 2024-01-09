В МВД назвали число убийств за новогодние каникулы в Новосибирской области

В их числе преобладают восемь убийств (больше на одно, чем в прошлом году), также 16 случаев умышленных причинений тяжкого вреда здоровья на фоне бытовых конфликтов (11 к прошлому году), краж стало меньше на 28 — было зафиксировано 145 случаев.