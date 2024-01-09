В МВД назвали число убийств за новогодние каникулы в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:38
С начала текущего года на территории Новосибирской области было зарегистрировано 300 преступлений — это меньше на 14, чем в 2023 году за аналогичный период.
В их числе преобладают восемь убийств (больше на одно, чем в прошлом году), также 16 случаев умышленных причинений тяжкого вреда здоровья на фоне бытовых конфликтов (11 к прошлому году), краж стало меньше на 28 — было зафиксировано 145 случаев.
Выросло количество преступлений с использованием информационных технологий — 66 (+19 к прошлому году). Из общего массива всех преступлений, было раскрыто 60% (161 — больше на 40, чем в прошлом году).
Также в Новосибирске видеокомплекс распознавания лиц помог поймать девять преступников.