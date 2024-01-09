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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

В городе отмечен всплеск заболеваемости ОРВИ

В Новосибирске резко выросло число вызовов «скорой» из-за высокой температуры

9 января 2024, 07:31
Фото: 1MI
В городе отмечен всплеск заболеваемости ОРВИ

Новосибирцы стали чаще вызывать скорую помощь в новогодние праздники

За новогодние праздники количество вызовов бригад скорой помощи по причине высокой температуры выросло в четыре раза

В течение новогодних каникул в Новосибирске зафиксирован всплеск обращений в службу скорой медицинской помощи. В первую очередь люди жаловались на симптомы респираторно-вирусных заболеваний.

«Количество отработанных обращений по поводу повышения температуры увеличилось практически в четыре раза», — сообщил во вторник, 9 января, главный врач городской станции скорой помощи Александр Балабушевич.

Медик отметил, что речь идет о сравнении со статистикой первой половины декабря 2023 года. В остальном праздничные дни прошли без серьезных проблем, добавил главврач «скорой».

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#Новосибирск#Температура#Скорая помощь#Рост#Вызов
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