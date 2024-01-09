В Новосибирске резко выросло число вызовов «скорой» из-за высокой температуры

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В течение новогодних каникул в Новосибирске зафиксирован всплеск обращений в службу скорой медицинской помощи. В первую очередь люди жаловались на симптомы респираторно-вирусных заболеваний.
«Количество отработанных обращений по поводу повышения температуры увеличилось практически в четыре раза», — сообщил во вторник, 9 января, главный врач городской станции скорой помощи Александр Балабушевич.
Медик отметил, что речь идет о сравнении со статистикой первой половины декабря 2023 года. В остальном праздничные дни прошли без серьезных проблем, добавил главврач «скорой».