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Новосибирские врачи обнаружили опухоль вовремя

В Новосибирске врачи центра Мешалкина спасли женщину с опухолью Жанны Фриске

9 января 2024, 10:44
Фото: iStock. com
Новосибирские врачи обнаружили опухоль вовремя

Новосибирские врачи смогли сохранить жизнь пациентке с раком мозга как у Фриске

В Новосибирске врачи спасли кемеровчанку с крупной опухолью головного мозга. Именно от нее скончалась певица Жанна Фриске.

Как рассказали в медицинском центре, 48-летняя пациентка узнала о своем диагнозе в июне 2018 года. У женщины диагностировали глиобластому. Опухоль опасна тем, что её практически невозможно удалить.

Медики провели курс химиотерапии, которая дала положительные результаты. Спустя пять лет новых опухолей не обнаружено. Тем не менее, больная находится под медицинским наблюдением.

Напомним, что в Новосибирске врачи спасли жизнь одиннадцатилетнему мальчику.

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#Общество#Медицина#Новосибирск#Здравоохранение#Медики#Онкология#Александр Ляхов#Рак#Кемерово#Опухоль
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