В Новосибирске врачи центра Мешалкина спасли женщину с опухолью Жанны Фриске

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Как рассказали в медицинском центре, 48-летняя пациентка узнала о своем диагнозе в июне 2018 года. У женщины диагностировали глиобластому. Опухоль опасна тем, что её практически невозможно удалить.
Медики провели курс химиотерапии, которая дала положительные результаты. Спустя пять лет новых опухолей не обнаружено. Тем не менее, больная находится под медицинским наблюдением.
Напомним, что в Новосибирске врачи спасли жизнь одиннадцатилетнему мальчику.