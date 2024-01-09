Вандалы за день разрушили снежные скульптуры после фестиваля в Новосибирске

Всего лишь день спустя после завершения мероприятия некоторые снежные скульптуры пострадали от вандалов. У некоторых объектов отколоты части, а у других стерлись детали. Возможно, это произошло из-за сильного ветра, который сохранялся в регионе с порывами до 25 м/с и мог вызвать разрушение. К тому же, парк «Арена» находится возле реки Обь, поэтому неизбежно погода могла повлиять на «красоту» скульптур.