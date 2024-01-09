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Фигуры уже разрушены

Вандалы за день разрушили снежные скульптуры после фестиваля в Новосибирске

9 января 2024, 07:56
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Фигуры уже разрушены
8 января в Новосибирске завершился недельный фестиваль по лепке снежных баб, а также снежных скульптур. Спустя сутки некоторые фигуры уже оказались разрушены.

В Новосибирске завершился Фестиваль снежных баб, который привлек сотни жителей и гостей города. Сибиряки подошли к этому делу творчески и не только создали скульптуры, но и разрисовали их яркими красками.

Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Снежных баб и снеговиков создавали непрофессионалы, а любители. А вот снежные скульптуры приехали создавать опытные мастера. Первое место заняла команда из Якутии со скульптурой «Царица холода». Вторыми стали мастера из Тувы, а третьими — из Луганска.

Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Всего лишь день спустя после завершения мероприятия некоторые снежные скульптуры пострадали от вандалов. У некоторых объектов отколоты части, а у других стерлись детали. Возможно, это произошло из-за сильного ветра, который сохранялся в регионе с порывами до 25 м/с и мог вызвать разрушение. К тому же, парк «Арена» находится возле реки Обь, поэтому неизбежно погода могла повлиять на «красоту» скульптур.

Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Несмотря на прохладный день и метель, многие все-таки приезжают посмотреть на снежные фигуры.

Снежные бабы против снежных скульптур в Новосибирске: фото самых красивых и уродливых
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Снежные бабы против снежных скульптур в Новосибирске: фото самых красивых и уродливых
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