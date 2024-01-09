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Сотрудник магазина закрыл мальчика в холодильнике

Продавец в Новосибирске запер ребенка в холодильнике — ему вынесли приговор

9 января 2024, 09:11
Фото: 1MI
Сотрудник магазина закрыл мальчика в холодильнике

Запершему школьника в холодильнике продавцу вынесли приговор в Новосибирске

Мужчина из Новосибирска приговорен к условному лишению свободы за незаконное лишение свободы 9-летнего мальчика, которого он удерживал в холодильной камере магазина.

Новосибирец был осужден за неправомерное лишение свободы, совершенное в отношении несовершеннолетнего. Решение об этом принял Дзержинский районный суд города.

По версии суда, 49-летний продавец магазина «Мари-Ра» вечером 23 августа 2022 года удерживал 9-летнего мальчика в холодильной камере, тем самым нарушая его право на свободу. Школьник пришел в магазин искать просроченные продукты, что очень не понравилось сотруднику.

Вину подсудимый отрицал. Суд приговорил мужчину к условному лишению свободы на срок 3 года с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В Новосибирске начали судить продавца, запершего школьника в холодильнике
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