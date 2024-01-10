Часть новосибирского молока признали подделкой

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Как сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, в рамках мониторинга были отобраны 84 пробы продукции, поступающей для организации питания в социальных учреждениях по государственным контрактам. Результаты исследования выявили подделку в десяти образцах. Объем продукции составил 1,81 тонны.
Как рассказали в ведомстве, молочная продукция является самой «любимой» у фальсификаторов. Особенно это касается сметаны и сливок. На втором месте — мясная продукция.
Подделка заключается в подмешивании дешевых компонентов. Например, в говяжьи колбасы добавляют самую простую в изготовлении курятину.