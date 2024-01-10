Часть новосибирского молока признали подделкой

Как сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, в рамках мониторинга были отобраны 84 пробы продукции, поступающей для организации питания в социальных учреждениях по государственным контрактам. Результаты исследования выявили подделку в десяти образцах. Объем продукции составил 1,81 тонны.