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Молоко в НСО подделывают чаще всего

Часть новосибирского молока признали подделкой

10 января 2024, 08:49
Фото: 1MI
Молоко в НСО подделывают чаще всего

В Новосибирской области 12% молочной продукции является фальсификатом

В Новосибирской области подвели итоги мониторинга пищевых продуктов на предмет фальсификации. Часть из них является фальсификатом, при этом недобросовестные поставщики любят подделывать молочные изделия.

Как сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, в рамках мониторинга были отобраны 84 пробы продукции, поступающей для организации питания в социальных учреждениях по государственным контрактам. Результаты исследования выявили подделку в десяти образцах. Объем продукции составил 1,81 тонны.

Как рассказали в ведомстве, молочная продукция является самой «любимой» у фальсификаторов. Особенно это касается сметаны и сливок. На втором месте — мясная продукция.

Подделка заключается в подмешивании дешевых компонентов. Например, в говяжьи колбасы добавляют самую простую в изготовлении курятину.

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#Экономика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Продукты#Молоко#Еда#Продукция#Россельхознадзор#Александр Ляхов#Подделка#Фальсификация
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