atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:50

Published Сегодня, 01:50

Modified Сегодня, 01:52

Updated Сегодня, 01:52

Станцию откроют в этом году

Дату открытия новосибирской станции «Спортивная» поменяли на День города 2024

10 января 2024, 01:50
Фото: atas.info
Станцию откроют в этом году
Станция метро «Спортивная» в Новосибирске будет открыта на День города, так сообщили в мэрии.

Строительство четырнадцатой станции новосибирского метро началось в 2019 году в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею. Однако из-за санкций, праздник был отменен, и строительство затянулось.

Изначально планировалось открыть станцию летом 2022 года. Проект пришлось корректировать из-за санкций, и срок открытия перенесли на октябрь 2022 года. Однако и тогда станцию не удалось открыть.

Открытие также не состоялось в декабре 2022 года, и сроки были перенесены на 2023 год. Однако и в прошлом году станция так и не была доступна для пассажиров.

Всего открытие станции уже переносилось шесть раз — в том числе из-за непройденной экспертизы. Сейчас станцию планируют открыть на День города (25 июня) в 2024 году.

Станция «Спортивная»: сколько еще придется ждать открытия в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске продлили до лета 2024В Новосибирске подрядчику станции «Спортивная» не удалось оспорить миллионный штраф«Болезнь Новосибирска»: почему до сих пор не открыта станция метро «Спортивная»
#Транспорт#Новосибирск#Метро#Открытие#Эмилия Губарева#Спортивная
Подпишитесь
Снежные бабы против снежных скульптур в Новосибирске: фото самых красивых и уродливых
Вчера, 07:46
Вандалы за день разрушили снежные скульптуры после фестиваля в Новосибирске
Вчера, 07:56
«Напрягает»: рекордное количество смертельных ДТП произошло на новосибирских трассах
Вчера, 04:17
Названа новая дата ранее отмененного концерта певца SHAMAN в Новосибирске
Вчера, 05:49
Прожиточный минимум в Новосибирской области на 2024 год — новые цифры
Вчера, 02:20
Анатолий Локоть останется мэром Новосибирска до 24 января 2024
Вчера, 11:05