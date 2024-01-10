Дату открытия новосибирской станции «Спортивная» поменяли на День города 2024

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Строительство четырнадцатой станции новосибирского метро началось в 2019 году в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею. Однако из-за санкций, праздник был отменен, и строительство затянулось.
Изначально планировалось открыть станцию летом 2022 года. Проект пришлось корректировать из-за санкций, и срок открытия перенесли на октябрь 2022 года. Однако и тогда станцию не удалось открыть.
Открытие также не состоялось в декабре 2022 года, и сроки были перенесены на 2023 год. Однако и в прошлом году станция так и не была доступна для пассажиров.
Всего открытие станции уже переносилось шесть раз — в том числе из-за непройденной экспертизы. Сейчас станцию планируют открыть на День города (25 июня) в 2024 году.