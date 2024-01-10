Диспансеризацию на новогодних каникулах прошли более 4 000 новосибирцев

Кроме того, для новосибирцев были организованы консультации у специалистов разных направлений, проведение дополнительных исследований эндокринной системы, проверка на онкомаркеры, а также УЗИ сердца и крупных сосудов головы и шеи, органов брюшной полости и щитовидной железы.