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Новосибирцы проходили диспансеризацию

Диспансеризацию на новогодних каникулах прошли более 4 000 новосибирцев

10 января 2024, 02:52
Фото: atas.info
Новосибирцы проходили диспансеризацию
На новогодних каникулах более 4000 жителей Новосибирской области посетили больницы и прошли диспансеризацию.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, бесплатный медицинский осмотр во время новогодних каникул со 2 по 6 января прошли 4251 человек.

Кроме того, для новосибирцев были организованы консультации у специалистов разных направлений, проведение дополнительных исследований эндокринной системы, проверка на онкомаркеры, а также УЗИ сердца и крупных сосудов головы и шеи, органов брюшной полости и щитовидной железы.

В Тогучинском, Черепановском и Чановском районах были размещены передвижные медицинские комплексы. Некоторые поликлиники создали специальные бригады для проведения осмотра маломобильных пациентов на дому.

Новосибирцы смогут бесплатно пройти диспансеризацию на новогодних каникулах
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Минздрав#Эмилия Губарева#Поликлиники#Больницы#Диспансеризация
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