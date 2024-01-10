Диспансеризацию на новогодних каникулах прошли более 4 000 новосибирцев

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:54
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, бесплатный медицинский осмотр во время новогодних каникул со 2 по 6 января прошли 4251 человек.
Кроме того, для новосибирцев были организованы консультации у специалистов разных направлений, проведение дополнительных исследований эндокринной системы, проверка на онкомаркеры, а также УЗИ сердца и крупных сосудов головы и шеи, органов брюшной полости и щитовидной железы.
В Тогучинском, Черепановском и Чановском районах были размещены передвижные медицинские комплексы. Некоторые поликлиники создали специальные бригады для проведения осмотра маломобильных пациентов на дому.